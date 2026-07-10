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Beba habló sobre la salud de Valentino tras terminar en urgencias: "Enviémosle energía"

Beba se refirió a la salud de Valentino, quien fue atendido en urgencias después de celebrar su cumpleaños.

SuperLike Por: Laura Pineda
Beba de la Cruz y Valentino Lázaro
La celebración de cumpleaños del reconocido influenciador colombiano, Valentino Lázaro, terminó de forma inesperada luego de que tuviera que ser trasladado a un servicio de urgencias. Beba de la Cruz se pronunció sobre el estado de salud de Valentino (Foto por Canal RCN).

La celebración del cumpleaños número 27 del reconocido influencer, Valentino Lázaro, terminó en una sala de urgencias y causó bastante preocupación entre sus seguidores. El exparticipante de La casa de los famosos Colombia dio a conocer la noticia por medio de sus redes sociales e indicó que tuvo que ser trasladado al hospital pues comenzó a sentirse mal.

Beba de la Cruz y Valentino
Beba de la Cruz informó a sus seguidores cuál es el estado de salud de Valentino Lázaro (Foto por Canal RCN).

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¿Qué le pasó Valentino Lázaro en su cumpleaños?

El reconocido influencer compartió con sus fans que se encontraba celebrando su natalicio, el 9 de julio, con un grupo de amigos cercanos. Y, en sus redes, contó cómo celebró sus 27 años; sin embargo, el final fue inesperado.

De acuerdo con su cuenta oficial de Instagram, la última foto que publicó antes de ser trasladado a urgencias fue una en la que soplaba las velas del pastel.

Sin embargo, horas después dio a conocer, por medio de una historia en blanco y negro, que se encontraba en urgencias y les recomendó a sus seguidores que le mandaran las mejores energías.

Terminar en urgencias el día de mi cumpleaños es la tapa, mándenme buena energía porque no me siento nada bien y tengo miedo.

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¿Qué dijo Valerie de la Cruz sobre el estado de salud de Valentino Lázaro?

Beba de la Cruz, también exparticipante de La casa de los famosos Colombia, fue una de las invitadas al festejo. Por lo anterior, los fans empezaron a preguntarle por la salud de su amigo.

En una foto, desde un avión, en la que informó que tras la fiesta tuvo que viajar por motivos de fuerza mayor, Beba se refirió al estado de Valentino. Aseguró que el creador de contenido se encontraba más estable, y les dio un parte de tranquilidad a sus seguidores.

Yo tuve que viajar hoy temprano. Para los que me han preguntado, Tino está estable, está en casa... No es nada grave pero sí ha tenido unas últimas horas complicadas.

La exparticipante del reality del Canal RCN también les pidió a sus seguidores que le envíen la mejor energía para que Valentino Lázaro pueda tener una pronta recuperación.

Beba
Beba tranquilizó a los fans y les comentó que Valentino se encontraba mucho mejor (Foto Canal RCN).

Enviémosle mucha buena energía

Valentino aún no ha dado a conocer más información sobre su estado de salud, y se desconoce su diagnóstico médico. Mientras tanto sus seguidores continúan enviándole mensajes de apoyo y ánimo.

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