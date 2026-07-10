Karol Samantha tuvo un emotivo gesto con Epa Colombia por su cumpleaños: así fue el momento

Epa Colombia celebró un nuevo cumpleaños mientras continúa privada de la libertad. En esta fecha, Karol Samantha utilizó las redes sociales para compartir un mensaje y recordar algunos momentos familiares junto a la creadora de contenido.

¿Cuándo fue el cumpleaños de Epa Colombia?

Epa Colombia, cuyo nombre es Daneidy Barrera Rojas, nació el 9 de julio de 1996 en Bogotá.

Este 9 de julio de 2026 cumplió 30 años, una fecha que vivió mientras permanece privada de la libertad en la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional, donde cumple la condena impuesta por su participación en los hechos relacionados con una estación de TransMilenio.

Epa Colombia celebró su cumpleaños este 9 de julio / (Foto de Canal RCN)

La celebración estuvo marcada por las publicaciones realizadas desde sus redes sociales, espacio que en esta ocasión fue utilizado por Karol Samantha para compartir un mensaje dedicado a la empresaria.

El contenido rápidamente empezó a circular entre los seguidores de Epa Colombia, quienes reaccionaron con comentarios sobre el gesto realizado en una fecha especial.

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Durante los últimos meses, el nombre de Epa Colombia ha seguido siendo tema de conversación debido a las novedades relacionadas con su proceso judicial y las versiones que han surgido sobre su permanencia en el centro de reclusión. En medio de ese contexto llegó su cumpleaños número 30.

¿Qué mensaje compartió Karol Samantha sobre Epa Colombia?

A través de las redes sociales de Epa Colombia, Karol Samantha publicó un video en el que recopiló diferentes momentos familiares junto a la creadora de contenido y su hija. En las imágenes se observa cómo ambas le cantan el cumpleaños y le preparan un detalle.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue una carta elaborada con ayuda de la madre. En ella podía leerse el mensaje:

"Feliz cumpleaños, mamá. Te amo"

Karol Samantha dedicó emotivo mensaje para Epa Colombia / (Foto de Canal RCN)

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Karol Samantha también escribió unas palabras dirigidas a su pareja. En el mensaje expresó sus deseos de que tenga vida, salud y felicidad, además de manifestar su esperanza de que puedan reencontrarse pronto.

Igualmente, destacó el cariño y la admiración que siente por ella, asegurando que, aunque actualmente están separadas por las circunstancias, espera el momento en que vuelvan a compartir juntas.

Otro detalle que generó comentarios entre los internautas fue la camiseta que lucían Karol Samantha y su hija durante el video.

Ambas aparecieron con una prenda estampada con el rostro de Epa Colombia y la frase "Epa Colombia, mujer valiente", un elemento que acompañó la publicación con la que decidieron conmemorar su cumpleaños.