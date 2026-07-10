Hermana de Haaland cautiva las redes con foto desde una famosa playa latinoamericana

Erling Haaland es el goleador noruego de 25 años que, se ha hecho muy famoso durante la Copa Mundial FIFA 2026 no solo por su talento con el balón, sino por su increíble apariencia, pues el joven mide 1.95 metros.

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Además de su estatura, es rubio de cabello largo, pero con una “energía masculina”, según sus nuevas seguidoras, quienes dicen que eso es precisamente lo que ha hecho que llame tanto la atención.

Así mismo, tiene una personalidad irreverente y lo muestra en cada una de sus entrevistas, en donde se mofa de las preguntas y se divierte al contestar; de hecho, ya expresó que, para él, el Mundial ha sido divertido.

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Por ahora, queda esperar que Noruega se enfrente a Inglaterra este sábado 11 de julio, para ver si el país de “los vikingos” continúa en la copa del mundo; mientras tanto, la hermana de Hooland disfruta de Latinoamérica.

¿Cuál es la imagen de la hermana de Erling Hooland en un país latinoamericano?

A través de sus historias de Instagram, la hermana de Erling, Gabrielle Haaland, causó emoción entre los fanáticos latinos con una foto en la playa de La Romana, en República Dominicana.

Hermana de Haaland cautivó las redes con una foto desde un paradisíaco destino. (AFP/ Ina Fassbender)

Lo que se ve en la imagen es que la noruega está en frente del mar y no sale ella, pero sí otras personas de lejos, quienes se podrían tratar de la familia del goleador de Noruega.

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Sin duda, los Haaland habían aprovechado que están en América para conocer la belleza latinoamericana y empezaron por ese país.

¿Por qué Haaland se ha hecho viral en redes y, además, todo lo que tiene que ver con él?

No es un secreto a este punto de la Copa Mundial FIFA 2026 que, Erling Haaland es toda una sensación y todo lo que venga de él genera curiosidad e intriga, pues la personalidad del noruego cautiva las redes.

Hermana de Haaland reaparece desde un país latinoamericano.(AFP/ Odd ANDERSEN)

Por eso mismo, la hermana del futbolista, quien también es muy alta, pero sobre todo bella, se hizo vial por su gran parecido; pues también tiene un hermoso cabello rubio y los ojos son como los de su hermano.

Es que hasta las mujeres del mundo que se parecen a él, han ganado popularidad.