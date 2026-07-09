Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Exparticipantes de La casa de los famosos Colombia serán padres: así fue el anuncio

La noticia se conoció luego de que la exparticipante revelara en un reciente proyecto que está esperando a su primer bebé.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Karola confirmó su embarazo y reveló quién es el padre de su bebé
Karola confirmó su embarazo y reveló quién es el padre de su bebé. (Foto Canal RCN | Freepik).

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia, sorprendió a sus seguidores al confirmar que está embarazada. La creadora de contenido también reveló la identidad del padre de su bebé, poniendo fin a las especulaciones sobre esta nueva etapa de su vida que habían aumentado tras las recientes afirmaciones de Yina Calderón.

Artículos relacionados

¿Quién es la exparticipante de La casa de los famosos Colombia que está embarazada?

Luego de que Yina Calderón revelara una vez más a sus millones de fanáticos que otra famosa se encontraba en la dulce espera de un bebé, y de que diera como pista que también había sido parte del reality del Canal RCN La casa de los famosos Colombia, se habría dado a conocer la identidad de dicha persona.

Karola sorprendió al confirmar su embarazo: así presentó al padre de su hijo
Karola sorprendió al confirmar su embarazo: así presentó al padre de su hijo. (Foto Canal RCN).

En medio de un proyecto televisado, Karol Alcendra, exparticipante de la tercera temporada del afamado reality de la vida en vivo, sorprendió a dos de sus compañeros de trabajo al confesarles que estaba embarazada y que el padre del bebé era Eidevin.

Artículos relacionados

Durante la conversación, explicó que él todavía no conocía la noticia porque aún no le había dado la sorpresa. Por eso, les pidió su opinión sobre cuál sería la mejor forma de contarle que se convertiría en padre.

“Estoy Embarazada. Es de Eidevin, ¿cómo le dices tú? Él no sabe, no le he dado la sorpresa todavía”, confesó.

Artículos relacionados

¿Eidevin reaccionó a la noticia del embarazo de Karol Alcendra?

Hasta el momento, Eidevin no se ha pronunciado públicamente sobre el embarazo. Según lo expresado por Karol Alcendra durante la conversación, el exparticipante de La casa de los famosos Colombia este podría enterarse por medio del clip que se volvió viral en redes sociales.

Exparticipante de La casa de los famosos Colombia anunció su embarazo y reveló al padre
Exparticipante de La casa de los famosos Colombia anunció su embarazo y reveló al padre. (Foto Canal RCN).

Sin embargo, vale la pena destacar que hace pocas horas el creador de contenido compartió una fotografía junto a una pequeña niña en la que manifestó que se había despertado su instinto paternal: “hoy amanecí con unas ganas de ser papá. Recibo hojas de vida.

Por lo pronto, la única confirmación que se conoce de esta inesperada noticia proviene directamente de la conversación de Karola y dos de sus compañeros de set, pero esto no ha sido confirmado de manera oficial a través de sus redes sociales oficiales.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

El mensaje de Yina Calderón para Epa Colombia en su segundo cumpleaños privada de la libertad Yina Calderón

Yina Calderón rompió en llanto por situación de Epa Colombia: es su segundo cumpleaños en la cárcel

Yina Calderón expresó su tristeza por Epa Colombia durante su segundo cumpleaños privada de la libertad.

Haaland sobre hacer goles en el mundial 2026 Mundial de fútbol

¿Cómo logra Erling Haaland hacer goles tan fácil en el Mundial 2026?, esto dijo

Erling Haaland se pronunció sobre su aparente facilidad para anotar en los partidos del Mundial 2026.

Yaya Muñoz reveló qué jugador de la Selección Colombia le parece atractivo Yaya Muñoz

Yaya Muñoz reveló qué jugador de la Selección Colombia le parece atractivo: “Tiene esposa”

Yaya Muñoz reveló qué jugador de la Selección Colombia le parece atractivo y explicó por qué llamó su atención.

Lo más superlike

Erling Haaland Copa Mundial

Esto es lo que pasa cuando escribes "Haaland" en Google: el futbolista hizo curiosa petición

La plataforma desarrolló una llamativa animación que aparece cuando se busca el nombre del jugador y el delantero se pronunció.

Blessd reaccionó tras la eliminación de Colombia y habló de sus carros personalizados. Blessd

Blessd reaccionó tras la eliminación de Colombia y confesó qué hará con sus carros personalizados

Emiro Navarro - Participante de MasterChef Celebrity 2026 Emiro Navarro

Detrás de cámaras de MasterChef Celebrity: Emiro Navarro mostró detalles de esta temporada

Wendy Guevara está de luto Talento internacional

Wendy Guevara está de luto: falleció el ser querido por el que habían pedido oraciones

Técnica de respiración antes del duelo entre Colombia - Ghana Mundial de fútbol

¿Ansioso por el Colombia vs. Ghana? Esta técnica de respiración puede ayudarte antes del partido