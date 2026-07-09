Exparticipantes de La casa de los famosos Colombia serán padres: así fue el anuncio

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia, sorprendió a sus seguidores al confirmar que está embarazada. La creadora de contenido también reveló la identidad del padre de su bebé, poniendo fin a las especulaciones sobre esta nueva etapa de su vida que habían aumentado tras las recientes afirmaciones de Yina Calderón.

Artículos relacionados Copa Mundial La Selección Argentina se pronuncia tras la eliminación de Colombia del Mundial: esto dijo

¿Quién es la exparticipante de La casa de los famosos Colombia que está embarazada?

Luego de que Yina Calderón revelara una vez más a sus millones de fanáticos que otra famosa se encontraba en la dulce espera de un bebé, y de que diera como pista que también había sido parte del reality del Canal RCN La casa de los famosos Colombia, se habría dado a conocer la identidad de dicha persona.

Karola sorprendió al confirmar su embarazo: así presentó al padre de su hijo. (Foto Canal RCN).

En medio de un proyecto televisado, Karol Alcendra, exparticipante de la tercera temporada del afamado reality de la vida en vivo, sorprendió a dos de sus compañeros de trabajo al confesarles que estaba embarazada y que el padre del bebé era Eidevin.

Artículos relacionados Copa Mundial El DT de Suiza se pronunció tras eliminar a Colombia en el Mundial; su mensaje llamó la atención

Durante la conversación, explicó que él todavía no conocía la noticia porque aún no le había dado la sorpresa. Por eso, les pidió su opinión sobre cuál sería la mejor forma de contarle que se convertiría en padre.

“Estoy Embarazada. Es de Eidevin, ¿cómo le dices tú? Él no sabe, no le he dado la sorpresa todavía”, confesó.

Artículos relacionados Mundial de fútbol Mamá de James Rodríguez protagonizó emotiva escena al consolar a Salomé tras la derrota de Colombia

¿Eidevin reaccionó a la noticia del embarazo de Karol Alcendra?

Hasta el momento, Eidevin no se ha pronunciado públicamente sobre el embarazo. Según lo expresado por Karol Alcendra durante la conversación, el exparticipante de La casa de los famosos Colombia este podría enterarse por medio del clip que se volvió viral en redes sociales.

Exparticipante de La casa de los famosos Colombia anunció su embarazo y reveló al padre. (Foto Canal RCN).

Sin embargo, vale la pena destacar que hace pocas horas el creador de contenido compartió una fotografía junto a una pequeña niña en la que manifestó que se había despertado su instinto paternal: “hoy amanecí con unas ganas de ser papá. Recibo hojas de vida.

Por lo pronto, la única confirmación que se conoce de esta inesperada noticia proviene directamente de la conversación de Karola y dos de sus compañeros de set, pero esto no ha sido confirmado de manera oficial a través de sus redes sociales oficiales.