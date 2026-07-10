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Sara Uribe desata opiniones tras aparecer cariñosamente con un reconocido cantante: ¿su nuevo novio?

Crecen los rumores en redes acerca de que Sara Uribe tendría una nueva relación con famoso cantante colombiano.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Sara Uribe desata opiniones tras aparecer cariñosamente con un reconocido cantante: ¿su nuevo novio?
¿Cuál es la razón por la que Sara Uribe tendría una nueva relación? | Foto: Canal RCN

El nombre de Sara Uribe se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales tras varios rumores circulados por parte de los internautas porque aparentemente tendría un romance con un reconocido cantante.

Además, el video ha generado una gran variedad de opiniones por parte de los internautas acerca de si Sara Uribe está en una relación o no en la actualidad.

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¿Quién es el hombre con el que aparentemente Sara Uribe tendría una nueva relación?

El nombre de reconocido cantante del género vallenato Camilo Méndez se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales no solo pro su gran habilidad en el campo artístico, sino también, por un video en el que apareció con Sara Uribe.

Sara Uribe desata opiniones tras aparecer cariñosamente con un reconocido cantante: ¿su nuevo novio?
Este video de Saara Uribe ha destaado todo tipo de opiniones. | Foto: Canal RCN

En el video circulado en redes, se evidencia que Camilo Méndez estaba componiendo una canción, mientras que miraba a Sara Uribe.

De este modo, los internautas han desatado todo tipo de opiniones a través de las distintas plataformas digitales al ver que aparentemente Sara Uribe y Camilo Méndez tendrían una relación.

Aunque por el momento, Sara Uribe ni el cantante han confirmado tener algún tipo de relación amorosa, los internautas han generado diversas opiniones que podría existir una relación entre ambos.

¿Cuál fue la última relación pública que tuvo Sara Uribe?

En los últimos años, Sara Uribe no ha demostrado tener una relación sentimental, pues se ha visto reflejado que está enfocada en sus proyectos profesionales y en la crianza de su hijo.

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La última relación que se le conoció a Sara Uribe públicamente fue la de el exfutbolista colombiano Fredy Guarín, con quien tuvo a un hijo llamado Jacobo.

Sara Uribe desata opiniones tras aparecer cariñosamente con un reconocido cantante: ¿su nuevo novio?
¿Cuál fue el paso de Sara Uribe en La casa de los famosos Colombia? | Foto: Canal RCN

Con base en esto, Sara Uribe también generó una gran variedad de opiniones a través de las distintas plataformas digitales por todos los sucesos que vivió en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, en la que adquirió gran visibilidad.

En la actualidad, Sara ha compartido varios detalles de lo que hace en su vida cotidiana, en especial, por todo lo que ha vivido con Jacobo, quien es una de las personas más importantes para ella.

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