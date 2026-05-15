¿Blessd ya se convirtió en papá? Manuela QM habló de las especulaciones sobre el nacimiento del bebé

Los seguidores de Manuela QM comenzaron a especular en redes sociales sobre el supuesto nacimiento de su bebé junto a Blessd.

Artículos relacionados Influencers Alejandra Salguero lanzó inesperado mensaje tras la cena de Tebi y Alexa, y así reaccionó Sheila

Los rumores empezaron a circular entre usuarios que aseguraban que la influenciadora ya habría dado a luz al pequeño Caleb, noticia que rápidamente comenzó a generar comentarios y preguntas en plataformas digitales.

Ante toda la conversación que se generó en redes sociales, la empresaria decidió pronunciarse públicamente y aclarar lo que realmente está ocurriendo con su embarazo.

¿Blessd ya se convirtió en papá? Manuela QM habló de las especulaciones (Foto Dimitrios Kambouris / AFP)

¿Qué dijo Manuela QM del nacimiento de su bebé?

Manuela QM utilizó sus redes sociales para reaccionar a las especulaciones relacionadas con el supuesto nacimiento de su hijo.

A través de sus historias de Instagram, la creadora de contenido respondió directamente a los rumores que se hicieron virales entre sus seguidores.

La paisa compartió un video en el que aparece mostrando su barriga de embarazo, dejando en evidencia que todavía continúa en estado de gestación y que el pequeño Caleb aún no ha nacido.

En la grabación, Manuela se mostró sorprendida por los comentarios que comenzaron a circular en redes sociales.

“Como así que pensaron que ya había nacido mi bebé muchachas jajajajjaja como por q?”, escribió la influenciadora junto al video.

Con este mensaje, dejó ver que desconoce cómo comenzaron las especulaciones o qué habría provocado que muchas personas creyeran que el bebé ya había llegado al mundo.

Desde que anunciaron el embarazo, tanto Manuela como Blessd han compartido algunos detalles de esta etapa y han recibido mensajes de apoyo por parte de sus fanáticos.

Artículos relacionados Influencers Alejandra Salguero habló de lo que “todos quieren saber”: Tebi Bernal y Alexa Torrex

¿Cuándo nacerá el bebé de Blessd y Manuela QM?

Aunque la pareja todavía no ha confirmado una fecha exacta para el nacimiento del pequeño Caleb, todo indicaría que el parto podría ocurrir muy pronto.

Hace unas semanas, Blessd comentó en una entrevista que realizaría uno de sus últimos conciertos antes de regresar a Colombia para acompañar a Manuela durante los días previos al nacimiento de su hijo.

El artista explicó que quería estar presente en ese importante momento y acompañar a la creadora de contenido en la recta final del embarazo.

Fue en enero cuando la pareja confirmó públicamente que estaban esperando a su primer hijo juntos.

Por ahora, Manuela continúa disfrutando de esta etapa mientras espera el nacimiento de su bebé junto al cantante colombiano.