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Sheila Gándara impacta con resultados de su intervención estética: se confirmó lo que se hizo

Se reveló el resultado del procedimiento estético que se hizo Sheila Gándara: estos son los retoques que se hizo.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Revelan los resultados del procedimiento estético de Sheila Gándara
Salen a la luz imágenes del cambio físico de Sheila Gándara. (Foto/ Canal RCN - freepik)

Sheila la Gándara, expareja y madre de la hija del participante de La casa de loso famosos Colombia 2026, Juanda Caribe, causó revuelo en redes sociales en los últimos días tras salir a la luz que se sometió a una intervención estética.

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Todo se supo cuando una de sus amigas publicó un video en donde se ve a la barranquillera con una bata en un centro médico, pero, además, estaba canalizada. Justo, este clip causó furor, porque asumieron que se sometería a un gran cambio físico.

Tras cuatro días de la grabación, Sheila Gándara reapareció en sus historias en un centro médico, que parecía más estético, pues dejó verse recostada en una camilla frente a un espejo, con enfermeras a su alrededor.

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Pero como nada está oculto en internet, se supo cuáles fueron los procedimientos que se hizo y, de hecho, se conocieron los resultados tras pocos días de su gran cambio.

¿Cuál es la foto que reveló los procedimientos estéticos que se hizo Sheila Gándara y cómo quedó?

Luego de que Sheila Gándara reapareciera en sus historias de Instagram en donde dio señales de que su intervención habría sido estética, son revelar información exacta de su cambio, fue la experta quien dejó ver los resultados, detallando lo que Sheila se hizo.

Sheila Gándara reapareció y así quedó tras su procedimiento estético
Revelan los resultados del procedimiento estético de Sheila Gándara. (Foto/ Canal RCN)

Precisamente, a través de su Instagram, la especialista compartió que el procedimiento que se habría hecho Sheila fue una intervención en su abdomen y en su pecho, así mismo, reveló la imagen de los resultados de la influenciadora y sin duda, se ve increíble.

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¿Sheila Gándara habló sobre el procedimiento estético que se hizo?

La forma en la que se confirmó que, la de la imagen es Sheila Gándara, fueron las coincidencias que indican que se trataría de ella.

Salen a la luz imágenes del cambio físico de Sheila Gándara
Sheila Gándara reapareció y así quedó tras su procedimiento estético. (Foto/ Canal RCN)

Por un lado, la barranquillera puso su historia en el centro estético y la doctora reposteó esta imagen después de la foto con los resultados de su trabajo en el cuerpo de Gándara.

Además, que, las coincidencias entre la foto de los resultados y de Sheila son las mismas, pues lleva lo mismo puesto y se alcana a ver la marquilla de la clínica estética en ambas imágenes.

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