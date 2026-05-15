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Violeta Bergonzi llamó ‘mal agradecido’ a Alejandro Estrada y desató polémica en redes

Violeta Bergonzi no se quedó con nada y, fiel a su estilo directo para decir lo que piensa, cuestionó cierta actitud de Alejandro Estrada.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Violeta Bergonzi y Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia.
Violeta Bergonzi llamó malagradecido a Alejandro Estrada. Foto | Canal RCN.

La visita de Violeta Bergonzi a La casa de los famosos Colombia, fue sin duda una de las más comentadas y polémicas del programa, pues su llegada revolucionó por completo esta tercera temporada del reality de convivencia, pues fiel a su estilo directo aprovechó para lanzar varias pullitas.

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¿Por qué Violeta Bergonzi llamó mal agradecido a Alejandro Estrada?

En medio de una entrevista que la reconocida presentadora concedió para un podcast, se mostró abierta a responder todo tipo de preguntas relacionadas por supuesto con lo que fue su paso por el programa, dejando en evidencia cuál es su opinión sobre Alejandro Estrada, uno de los competidores más fuertes.

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Y es que, de acuerdo con las declaraciones de la ganadora de MasterChef Celebrity, Estrada tuvo una actitud bastante cuestionable que incluso la llevó a tildarlo de "desagradecido".

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"Le dice a Mariana, además lo que me hizo con el desayuno, mal agradecido de mi3rda me tragué todo lo que me hiciste con los tres kilos de sal que le echaste", dijo Violeta con evidente molestia.

¿Violeta Bergonzi llamó desagradecido a Alejandro Estrada tras su visita a La casa de los famosos Colombia?

Así mismo, la exparticipante de la cocina más importante del mundo, insistió en que ella se comió todo lo que él le sirvió en silencio y lo criticó por el hecho el reclamo que el actor hizo, pues según él, ella le desbarató su plato.

"Entonces a qué voy, a sonreír, no yo no fui a un reinado, yo fui a desbaratar la casa", agregó la periodista e invitada VIP.

¿Por qué Violeta Bergonzi causó revuelo tras referirse a Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia?

Además de llamar al participante desagradecido, Bergonzi también se refirió a su estrategia de juego, dejando ver que, desde su punto de vista, es una persona que quiere mostrarse sereno y tranquilo para lograr ganarse la confianza de sus compañeros.

Violeta Bergonzi en La casa de los famosos Colombia.
El comentario de Violeta sobre Alejandro que causó revuelo. Foto | Canal RCN.

"Entonces pum, se gana el cariño de Mariana ahí y como yo te apoyo, yo te creo a ti, estoy para ustedes, soy sabio, dejen que los niños vengan a mí, entonces está jugando ese papel de sabiduría", señaló.

Y aunque no criticó su estrategia para ganarse el público, sí fue clara al afirmar que, saber perfectamente a qué está jugando y que, como él, conoce a varios así.

Violeta Bergonzi y Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia.
Violeta Bergonzi se refirió al juego de Alejandro Estrada. Foto | Canal RCN.
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