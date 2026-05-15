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Campanita revela que Johanna Fadul le escribió tras su salida de La casa de los famosos Colombia

Campanita reveló que Johanna Fadul le envió un inesperado mensaje tras su salida de La casa de los famosos Colombia.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Campanita confiesa que Johanna Fadul le escribió tras su salida
Johanna Fadul le envió mensaje a Campanita tras La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Campanita volvió a llamar la atención al mencionar a Johanna Fadul tras su salida de La casa de los famosos Colombia. En esta ocasión, el bailarín confesó que fue ella quien lo buscó a través de sus redes sociales.

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¿Qué pasó con Campanita y Johanna Fadul en La casa de los famosos Colombia?

Campanita y Johanna Fadul participaron en una dinámica de posicionamiento dentro de La casa de los famosos Colombia, un espacio en el que los concursantes deben expresar de manera directa su opinión sobre sus compañeros.

¿Qué pasó con Campanita y Johanna Fadul en La casa de los famosos Colombia?
Campanita y Johanna Fadul se posicionaron en La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

En ese contexto, se presentó un intercambio de comentarios entre ambos. Según lo ocurrido en el programa, Johanna Fadul realizó una intervención en el que comparó el tono de la piel de Campanita con su personalidad.

Este momento fue ampliamente comentado y recibió una sanción por parte de El Jefe del reality, quien decidió expulsar a Johanna del programa.

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¿Qué dijo Johanna Fadul sobre Campanita tras La casa de los famosos Colombia?

Después de su salida de La casa de los famosos Colombia, Johanna Fadul volvió a referirse a Campanita en medio de una de sus publicaciones en redes sociales.

En una de sus historias, la actriz reaccionó a un objeto que vio durante un viaje a Estados Unidos y lo relacionó con Campanita, mencionando el nombre del exparticipante mientras afirmaba que, por su culpa, ella había salido del reality,

¿Qué dijo Johanna Fadul sobre Campanita tras La casa de los famosos Colombia?
Johanna Fadul mencionó a Campanita tras La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Minutos después, la propia Fadul aclaró en la misma plataforma que se trataba de una broma y que su intención no era generar una lectura distinta del mensaje. En su publicación insistió en que era una expresión ligera relacionada con el contexto del momento.

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¿Qué mensaje le envió Johanna Fadul a Campanita tras su salida de La casa de los famosos Colombia?

Campanita contó en una entrevista que, después de su salida de La casa de los famosos Colombia, recibió un mensaje de Johanna Fadul a través de redes sociales.

Según lo que relató el exparticipante, el mensaje llegó poco después de la interacción que ambos habían tenido en el reality y estuvo relacionado con una de sus historias en Instagram. Campanita explicó que la actriz le escribió:

“Bebéeeeee”, escribió.

El exparticipante también señaló que, aunque vio ese mensaje, no le respondió, ni hubo un diálogo constante entre ambos.

Así mismo destacó que se había enterado de que ella hizo un video hablando de él nuevamente. Aún así, reveló que no sabe de que se trata el video y ha preferido no verlo. Posteriormente aclaró que no tiene nada en contra de ella.

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