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Yina Calderón dedica mensaje a Sonia Restrepo tras premiación en Premios Nuestra Tierra 2026: "dura"

Yina Calderón causó revuelo al enviar emotivo mensaje de apoyo a Sonia Restrepo tras su discurso en Premios Nuestra Tierra 2026.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Yina Calderón dedica mensaje a Sonia Restrepo
Yina Calderón dice que Sonia Restrepo es "una dura" / (Fotos del Canal RCN)

Tras la ceremonia de los Premios Nuestra Tierra 2026 que se llevó a cabo el 14 de mayo del 2026, Yina Calderón se convirtió en tema de conversación tras dedicarle un inesperado mensaje a Sonia Restrepo, pareja de Yeison Jiménez.

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¿Qué premio ganó Yeison Jiménez en los Premios Nuestra Tierra 2026?

Yeison Jiménez fue reconocido con el galardón a Mejor Canción Popular por el tema Destino Final, una colaboración con Luis Alfonso, en el marco de los Premios Nuestra Tierra 2026.

¿Qué premio ganó Yeison Jiménez en los Premios Nuestra Tierra 2026?
Sonia Restrepo representó a Yeison Jímenez en los Premios Nuestra Tierra 2026 / (Foto: Prensa Canal RCN)

La entrega del premio estuvo acompañada por la presencia de Sonia Restrepo, quien subió al escenario junto a Luis Alfonso para recibir el reconocimiento en representación del artista. El momento concentró la atención del público presente en la gala.

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¿Qué dijo Sonia Restrepo tras recibir el reconocimiento de Yeison Jiménez?

Durante la ceremonia, Luis Alfonso se acercó al lugar donde ella se encontraba y la acompañó hasta la tarima para recibir el galardón. Este gesto se dio en medio del desarrollo del evento y marcó el instante de la premiación.

En el escenario, Sonia Restrepo dirigió unas palabras al público y agradeció el reconocimiento. En su intervención mencionó "a su “ángel en el cielo”, además de referirse al recorrido musical de Yeison Jiménez dentro de la música popular colombiana.

“Me siento muy orgullosa de un ser humano que luchó, que siempre creyó en sus sueños", expresó durante su discurso.

Sonia Restrepo habló del legado de Yeison Jiménez
Sonia Restrepo recordó a Yeison Jiménez en los Premios Nuestra Tierra 2026 / (Foto: Prensa del Canal RCN)

En varios momentos realizó pausas mientras observaba al público y continuaba con su intervención.

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¿Qué palabras le dedicó Yina Calderón a Sonia Restrepo?

A través de su cuenta oficial de Instagram, la creadora de contenido Yina Calderón compartió el video difundido por Canal RCN, donde se observa la entrega del reconocimiento a Sonia Restrepo.

En su mensaje, Calderón expresó palabras de apoyo hacia la esposa del artista.

“Eres una dura, Sonia. Yeison Jiménez no se equivocó al elegirte de esposa. Dios te siga dando fuerzas”, señaló.

Este comentario se sumó a las reacciones que ha dejado la participación de la familia de Yeison Jiménez en la ceremonia, especialmente tras la atención que generó su presencia en la entrega del premio durante la gala.

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