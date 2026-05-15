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Cintia Cossio reveló cuánto pesa tras comentarios sobre su “delgadez”

Cintia Cossio sacó a la luz un video en el que deja ene videncia cuánto pesa y mide, respondiendo a la pregunta que más le hacen.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Cintia Cossio sorprendió al revelar cuánto mide y cuánto pesa
Cintia Cossio se sinceró sobre su peso tras generar preocupación. (Foto/ Canal RCN - freepik)

Cintia Cossio ha generado reacciones en redes durante los últimos meses debido a su impactante cambio físico, pues para muchos, se está viendo “bastante delgada” lo que ha generado preocupación entre sus seguidores.

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Sin duda, sobre el cuerpo ajeno nunca se debe opinar y esto fue su mensaje cuando ella empezó a recibir mensajes y preguntas por cómo se ha visto últimamente, ya que constantemente le han hecho saber que su “delgadez” genera alerta.

Cintia ha sido directa al sugerirle a los internautas que no hagan especulaciones tras su cambio físico, porque ella se está cuidando y, además, con el ejercicio, ha visto resultados que le han gustado.

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Por estas supuestas preocupaciones, es que le preguntan por su peso, para ver si esta acorde a su contextura y medida; Cossio respondió sin filtros.

¿Qué dijo Cintia Cossio al revelar su peso?

A través de sus historias de Instagram, en horas de la mañana de este viernes 15 de mayo, Cintia Cossio mostró un chat de una seguidora que le preguntó por su peso y su medida.

Cintia Cossio causó reacciones al revelar su peso actual
Cintia Cossio sorprendió al revelar cuánto mide y cuánto pesa. (Foto/ Canal RCN)

Por su parte, la creadora de contenido no dudó en responder con un video estando sobre una pesa y grabando le resultado de sus kilos, el cual apuntaron que está sobre los 65 Kg y en cuanto a su medida, confesó que la estatura es de 1.69 cm.

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Estos resultados dejarían tranquilos a sus seguidores, ya que el peso está acorde a su medida, según lo que dirían los expertos en el tema.

¿Qué ha dicho Cintia Cossio al defenderse de las críticas por su cambio físico?

Mencionado anteriormente, Cintia Cossio ya ha refutado a las críticas que ha recibido sobre su apariencia y dijo que está más saludable que nunca, ya que se alimenta mejoro y que está juiciosa con el ejercicio.

Cintia Cossio se sinceró sobre su peso tras generar preocupación
Cintia Cossio causó reacciones al revelar su peso actual. (Foto: Freepik)

Pues dijo que a su hermana le habían escrito diciendo que como está se ve bien y no necesita adelgazar más, por eso mismo habló seria sobre el tema y sugirió que nadie debería hacer comentarios sobre el cuerpo de otros.

Esto, porque no todo el mundo se toma los comentarios de la misma manera y mientras a ella les da igual, a otras personas sí les dolería.

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