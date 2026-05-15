Reconocido cantante popular sufrió fuerte caída en plena grabación: así quedó registrado el accidente

En las últimas horas, un reconocido cantante de música popular se convirtió en noticia luego de sufrir una aparatoso caída mientras realizaba la grabación de un nuevo video musical, situación que rápidamente llamó la atención en redes y causó preocupación.

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¿Cuál fue el reconocido artista popular que sufrió un aparatoso accidente?

Se trata de Wilson David, integrante del reconocido dúo ‘Los Diferentes', quien en medio de una jornada de rodaje en exteriores, perdió el equilibrio y terminó cayendo por un barranco, lo cual generó alarma en los internautas y equipo del artista.

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El dúo musical, conformado por los antioqueños Esteban Velásquez y Wilson David, ha logrado abrirse camino en el género popular desde su creación en 2019. Con canciones como ‘Me cansé’, ‘Así soy’, ‘Aquellas caricias’ y ‘La casa no es la misma’.

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Precisamente, mientras trabajaban en la producción audiovisual de uno de sus nuevos lanzamientos, ocurrió el inesperado accidente que quedó registrado en video y luego fue compartido en redes sociales.

¿Qué le pasó Wilson David, el cantante que sufrió caída durante la grabación de un video musical?

En las imágenes que rápidamente empezaron a circular en plataformas, se observa el momento exacto en el que Wilson David cae por un terreno inclinado mientras intentaba continuar con la grabación.

El impactante momento causó alarma entre quienes se encontraban en el lugar y también entre los internautas, quienes no tardaron en reaccionar al ver cómo se dio la caída, pues expresaron su preocupación por el estado de salud del cantante, sobre todo porque el lugar donde cayó representaba un riesgo.

Sin embargo, pese a lo aparatoso del accidente, todo terminó quedando en un gran susto. De acuerdo con lo que se dio a conocer posteriormente, el artista no sufrió heridas de gravedad y pudo recuperarse rápidamente tras el incidente, evitando así una situación más delicada durante la grabación del proyecto musical.

Por ahora, el video continúa sumando reproducciones y comentarios en redes sociales, donde muchos fanáticos han aprovechado para enviar mensajes de apoyo y resaltar que, pese al accidente, Wilson David logró salir ileso de una situación que pudo terminar de una manera mucho más grave.