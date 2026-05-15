Alexa Torrex destapó verdad y reveló por qué se contuvo durante su visita a La casa de los famosos

Alexa Torrex, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, recientemente acaparó la atención en redes sociales al referirse a su reciente visita al reality de convivencia del Canal RCN, pues definitivamente su visita puso a temblar a más de uno.

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¿Qué dijo Alexa Torrex sobre su visita a La casa de los famosos Colombia?

A través de su cuenta de Instagram en donde la reconocida creadora de contenido ha construido una sólida comunidad de millones de seguidores, rompió el silencio para revelar la razón por la que decidió no entrar a generar polémica al interior de la casa.

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"Con todo el revuelo de las redes sociales yo les voy a decir una cosa, yo no puedo entrar at4cando a más de una persona, porque se supone que 413X4 iba a hacer su contenido y demás, pero, si fuera por mí, yo dejaba claro con quiénes no, nunca...", señaló la exparticipante de la tercera temporada.

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Y aunque tenía clara cuál era su misión durante su visita, insistió en que saludó, se portó decente y se despidió de todos, pues para ella su juego ya terminó, sin embargo, sabía que no iba a ingresar para "lamb0nearle" a ninguno de los participantes,.

¿Cuáles fueron las declaraciones de Alexa Torrex tras su visita a La casa de los famosos Colombia?

De acuerdo con la influencer realmente quiso aprovechar su reingreso a la casa para estar con los "niños", haciendo referencia a Alejandro Estrada y Tebi Bernal, quienes fueron su equipo mientras estuvo en la competencia.

Esto dijo Alexa Torrex sobre su visita a La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

Además, fue clara al mencionar que, aunque fue respetuosa con todos su excompañeros, eso no quiere decir que se haya olvidado de todo lo ocurrido, palabras con las que dejó en evidencia que tiene muy clara su postura frente a lo que vivió allí, pero también frente a lo que ha visto afuera.

"Pero que sepan que por eso yo no entré así, ta ta ta ta, porque ajá, no se podía", agregó la joven cucuteña.

Alexa Torrex se sinceró sobre su visita a La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

Cabe señalar que, durante su aparición por medio de sus historias, Alexa también se refirió a lo que viene sucediendo entre Juanda Caribe y Mariana Zapata, y aunque no dio mayores detalles, sí mencionó que ambos la tienen difícil aquí en el exterior.