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Alexa Torrex sorprende al compararse con Melissa Gate, Yina Calderón y Karina García

Alexa Torrex comparó su experiencia en La casa de los famosos con la de Melissa Gate, Yina Calderón y Karina García.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
La inesperada comparación de Alexa Torrex con Melissa Gate, Yina y Karina
La inesperada comparación de Alexa Torrex con Melissa Gate, Yina y Karina. (Foto Canal RCN).

La reciente eliminada de Alexa Torrex sorprendió al comparar su paso por La casa de los famosos Colombia con el de Melissa Gate Yina Calderón y Karina García, participantes de la segunda temporada del programa.

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¿Por qué Alexa Torrex se comparó con Melissa Gate, Yina Calderón y Karina García?

Luego de su eliminación de La casa de los famosos Colombia, Alexa Torrex se enfrentó al mundo real, donde en entrevistas ha revelado poco a poco cómo fue su experiencia en el programa y cómo este influyó en su vida personal.

Melissa Gate y Yina Calderón.
Melissa Gate y Yina Calderón. (Foto Canal RCN).

Sin embargo, en una de sus conversaciones, la influenciadora contó una anécdota hasta ahora desconocida, en la que reveló que al llegar a su casa su hermano le compartió un análisis sobre su participación en el reality.

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Según su relato, su hermano le expresó que su paso por el programa fue tan significativo que habría representado en ella a tres participantes de la segunda temporada, por sus personalidades y contenido: Melissa Gate, Yina Calderón y Karina García.

“Entraste como una Melissa, te volviste en el proceso una Yina y saliste como Karina”.

La anécdota no pasó desapercibida y rápidamente generó comentarios entre los fanáticos del programa.

Alexa Torrex y Karina García
Alexa Torrex y Karina García. (Foto Canal RCN).

¿Qué papel jugaron Melissa Gate, Yina Calderón y Karina García dentro de La casa de los famosos?

Vale la pena recordar que tres de las participantes más comentadas de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia fueron precisamente Melissa Gate, Yina Calderón y Karina García. Cada una logró destacar dentro del reality por sus diferentes personalidades y actitudes.

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Por un lado, Melissa Gate conquistó a gran parte del público gracias a su peculiar personalidad y su sinfín de personajes; Yina Calderón llamó la atención por sus polémicas decisiones, sus atuendos en los posicionamientos y la forma en que trataba a sus compañeros; mientras que Karina García se destacó por su llamativo carisma.

Por esta razón, Alexa Torrex aseguró que cada una de ellas representó un papel distinto dentro del reality, comparación con la que intentó explicar cómo percibió su paso por La casa de los famosos Colombia en la tercera temporada.

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