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Cintia Cossio mostró las fuertes quemaduras que sufrió durante un viaje

Cintia Cossio mostró las quemaduras que sufrió en varias partes del cuerpo durante un viaje

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Cintia Cossio preocupó al mostrar cómo quedó su piel tras quemarse con el sol
Cintia Cossio preocupó al mostrar cómo quedó su piel tras quemarse con el sol (Foto Canal RCN) (Foto Freepik)

La creadora de contenido Cintia Cossio preocupó a sus seguidores luego de compartir en sus redes sociales las fuertes quemaduras que sufrió durante un viaje reciente.

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La influencer mostró varias imágenes en sus historias de Instagram donde dejó ver cómo quedaron distintas partes de su cuerpo tras exponerse al sol, situación que rápidamente generó comentarios y reacciones entre sus seguidores.

Aunque tomó la situación con humor en algunos momentos, Cintia confesó que el dolor sí fue bastante fuerte y que no sabía cómo había terminado con quemaduras en diferentes zonas de su cuerpo.

Cintia Cossio reveló las dolorosas quemaduras que sufrió en un viaje
Cintia Cossio reveló las dolorosas quemaduras que sufrió en un viaje (foto Canal RCN)

¿Qué le pasó a Cintia Cossio con las quemaduras?

La hermana del empresario Yeferson Cossio publicó varias fotografías donde mostró las marcas y el enrojecimiento que le quedaron en zonas como los muslos, las rodillas, el cuello y los hombros.

Según explicó, lo que más le sorprendía era que las quemaduras aparecieron solamente en ciertas partes del cuerpo y no de manera uniforme.

“No sé cómo fue esto posible, pero me quemé el cuerpo con el sol ¡POR PARTES!”

Cintia contó que, intentando aliviar el dolor, decidió bañarse con agua fría, especialmente porque el hotel donde se hospedaba no tenía calentador.

Sin embargo, la situación terminó empeorando para ella, ya que aseguró que el agua le salió “hirviendo”, algo que aumentó la molestia y el ardor que ya sentía en la piel.

“Y yo dizque: ‘me voy a bañar con agua fría’. Me confié porque en el hotel no hay calentador, me metí de una al chorro ¡Y EL AGUA ESTABA HIRVIENDOOOOOO!”, escribió

La creadora de contenido confesó que no aguantaba el dolor, aunque también se tomó el momento entre risas.

Finalmente, decidió pedir ayuda a las personas que la siguen en redes sociales y les preguntó qué recomendaciones o productos podía aplicarse para aliviar el dolor causado por las quemaduras.

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¿Cómo sigue Cintia Cossio tras las quemaduras que sufrió?

Todo parece indicar que la influencer ya se encuentra mucho mejor.

Horas después de compartir lo sucedido, Cintia publicó una nueva historia mostrando que estaba en el gimnasio entrenando.

Además, reveló que apenas se bajó del avión decidió irse directamente a hacer ejercicio, dejando ver que continúa retomando poco a poco su rutina habitual y mantenerse activa después de lo ocurrido.

Cintia Cossio preocupó al mostrar cómo quedó su piel tras quemarse con el sol
Cintia Cossio preocupó al mostrar cómo quedó su piel tras quemarse con el sol (Foto Canal RCN)
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