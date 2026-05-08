Reykon rompe el silencio y confiesa su vínculo con Karol G tras ser su corista

Durante los primeros días de mayo, se viralizó en redes sociales un video de Karol G cunando fue corista de el cantante Reykon, pues así fue como ella dio sus primeros pasos en la industria musical.

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Hoy, Karol G es una artista internacional escuchada en muchas partes del mundo, e incluso en donde no se habla español, de hecho, fue la primera artista latina en ser headliner del Festival Coachella 2026.

Hasta el momento, ha colaborado con granes artistas como Nicki Minaj, Shakira, Andrea Bocelli, entre otros, pero, además, cantó en el vaticano el 13 de septiembre de 2025. Aquí, también fue la primera artista latina en cantar ante el papa en la Plaza de San Pedro.

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Por eso, ver videos de cuando apenas estaba empezando en la música, sin duda genera conmoción y precisamente, Reykon habló de ella cuando ella fue corista y dio otros detalles.

¿Cómo llegó Karol G a ser corista de Reykon?

Luego de que las redes sociales revivieran el video de Karol G siendo corista en de Reykon, el artista paisa dio una entrevista en donde dio detalles de su relación con Carolina antes y ahora.

Esto dijo Reykon sobre su vínculo con Karol G. (AFP/ Bryan Steffy)

Según lo que dijo el cantante, que su colega fue novia de su productor musical en ese momento y ahí la conoce, pero cuando escuchó su voz, le gustó y ahí quiere que ella haga parte de su equipo.

Pues dijo que la cantante “tenía todo” como artista y enriqueció su show, ahí, hizo la aclaración que no malinterpretaran lo que él decía, ya que Carolina no fue descubierta por él, sino que la cantante ha llegado lejos por su talento.

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¿Karol G y Reykon ya no se hablan?

Karol G se dio a conocer por su canción 301, precisamente, una colaboración de Reykon, el líder.

Reykon revela detalles inéditos de su cercanía con Karol G. (AFP/ ANGELA WEISS)

Ese tema fue demasiado exitoso en su momento que, sonó en todas las emisoras e incluso, Carolina la cantó en vivo con su colega en diferentes ocasiones.

Tras varios años, Reykon rompe el silencio y confiesa si luego de que Karol G fuera su corista, ahora se hablan: “No, con Karol no volví a hablar. La verdad, no me la he encontrado. Yo no creería que hay algo malo”.