Alejandra Salguero, ex de Tebi Bernal, anuncia cambios en su vida; ¿de qué se trata?

El nombre de Alejandra Salguero ha vuelto a generar conversación tras revelar algunas señales sobre cambios personales en su vida. Todo esto ocurre mientras la atención también está puesta en Tebi Bernal, quien continúa en el foco público por su participación en La casa de los famosos Colombia.

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¿Qué ha pasado entre Tebi Bernal y Alejandra Salguero?

La relación entre Tebi y Alejandra llegó a su fin después de que ella misma confirmara la ruptura a través de sus redes sociales. En sus palabras, explicó que ya no se sentía cómoda con algunas situaciones que se estaban dando en el reality, en especial su cercanía con Alexa Torrex.

Alejandra Salguero se pronunció en redes sociales / (Foto del Canal RCN)

Según ha mencionado, uno de los puntos que influyó en la decisión fue la percepción de falta de responsabilidad afectiva. También señaló que las dinámicas propias del programa terminaron generando distancia entre ambos, lo que fue cambiando la forma en la que veía la relación.

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¿Qué dijo Alejandra Salguero sobre Tebi Bernal?

Alejandra ha compartido en distintos momentos que acompañó a su expareja en etapas personales complejas, en las que enfrentó dificultades emocionales y económicas.

Alejandra Salguero reveló detalles de su relación con Tebi Bernal / (Foto del Canal RCN)

En un inicio, ella interpretó los rumores de acercamiento con Alexa como parte del contexto del programa, pero posteriormente afirmó que esas situaciones influyeron en el desgaste de la relación. También expresó que tomó distancia al sentir que no coincidía con algunas dinámicas que se estaban presentando.

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¿Qué mensaje compartió Alejandra Salguero en sus redes sociales?

Recientemente, Alejandra Salguero publicó una imagen en sus historias de redes sociales donde aparece frente a un espejo acompañada de un mensaje que no pasó desapercibido.

“En construcción”, escribió.

Esta frase llamó la atención de los internautas, quienes empezaron a relacionarla con el proceso personal que estaría atravesando después de su ruptura. Algunos usuarios lo vincularon con una etapa de cambios y reorganización en su vida personal.

Por ahora, tanto Alejandra Salguero como Tebi Bernal han continuado con sus proyectos individuales, mientras la conversación en redes sociales sigue activa cada vez que alguno de los dos comparte nuevas publicaciones o actualizaciones sobre su vida.