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Sale a la luz archivos inéditos sobre ovnis y fenómenos extraños grabados por astronautas | VIDEO

El Pentágono publicó “archivos nunca antes vistos” sobre ovnis y relatos de astronautas que observaron fenómenos extraños.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Publican documentos inéditos sobre archivos de ovnis
Los nuevos archivos sobre ovnis incluyen reportes de astronautas. (Foto: Freepik)

Los ovnis se apoderaron de las tendencias internacionales luego de que el Pentágono publicara una nueva serie de archivos relacionados con fenómenos anómalos no identificados, conocidos actualmente como UAP.

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¿Qué revelan los nuevos archivos sobre ovnis publicados por el Pentágono?

Los documentos incluyen fotografías, videos y reportes elaborados durante varias décadas por distintas agencias y miembros de las fuerzas militares de Estados Unidos.

Parte del material ya había sido divulgado anteriormente, aunque ahora se conocieron versiones con menos partes censuradas y nuevos detalles sobre varios casos.

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La información fue publicada en la página web oficial del pentágono donde las personas pueden consultar los archivos relacionados con observaciones de objetos y luces extrañas registradas en diferentes lugares del mundo y también en misiones espaciales.

Publican documentos inéditos sobre archivos de ovnis
Los nuevos archivos sobre ovnis incluyen reportes de astronautas. (Foto: Freepik)

Entre los documentos aparecen reportes elaborados entre 1947 y 1968 que recopilan testimonios de personas que afirmaron haber visto objetos voladores no identificados.

Además de los casos históricos, también se incluyeron registros mucho más recientes relacionados con observaciones realizadas por militares estadounidenses en países como Iraq, Siria, Grecia y Emiratos Árabes Unidos.

¿Qué dicen los archivos sobre los astronautas y las misiones Apolo?

Uno de los informes menciona un “posible UAP de pequeño tamaño” detectado en Iraq durante 2022. Otro reporte habla de destellos y luces de origen desconocido observados en Siria en 2024.

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La publicación de este material generó una ola de reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios volvieron a debatir sobre la posibilidad de vida extraterrestre.

Dentro de los documentos también aparecen registros relacionados con las históricas misiones Apolo realizadas por la NASA.

Publican documentos inéditos sobre archivos de ovnis
Los nuevos archivos sobre ovnis incluyen reportes de astronautas. (Foto: Freepik)

Uno de los reportes corresponde a la misión Apolo 12 de 1969, cuando el astronauta Alan L. Bean aseguró haber visto varios destellos de luz mientras se encontraba en el espacio.

En los documentos se menciona que el astronauta describió aquellas luces como objetos que parecían alejarse rápidamente de la Luna.

Años más tarde, durante la misión Apolo 17 en 1972, otros astronautas reportaron partículas luminosas muy brillantes alrededor de la nave espacial.

En la conversación, los tripulantes llegaron a considerar que estas luces podrían haber sido fragmentos de hielo flotando cerca de la nave.

 

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