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Conmoción por muerte de influencer brasileña frente a sus cuatro hijos: esto se sabe

La creadora de contenido de 26 años falleció tras un impactante hecho ocurrido cerca de su vivienda

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Conmoción por muerte de influencer brasileña frente a sus cuatro hijos: esto se sabe
Conmoción por muerte de influencer brasileña frente a sus cuatro hijos: esto se sabe (Foto Freepik)

La muerte de una joven influencer brasileña ha causado conmoción en redes sociales y medios internacionales luego de conocerse los detalles del violent0 hecho en el que perdió la vida frente a sus cuatro hijos.

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El caso ha generado impacto entre sus seguidores, quienes no han dejado de enviar mensajes de tristeza y condolencias en sus publicaciones más recientes.

¿Quién era la influencer que falleció?

Se trata de Pâmela Guimarães, una creadora de contenido de 26 años que era conocida en redes sociales por compartir contenido relacionado con estilo de vida, moda, belleza y momentos de su vida familiar.

La joven influencer contaba con más de 10 mil seguidores en Instagram, plataforma donde publicaba constantemente fotografías y videos junto a sus hijos y parte de su rutina diaria.

Pâmela vivía en Sertanópolis, un municipio rural de Brasil, y una de sus publicaciones más recientes había sido compartida el pasado 25 de abril. En esa publicación escribió una frase que ahora muchos seguidores han retomado tras conocerse la noticia de su fallecimiento.

“Y si me necesitas mil veces, estaré allí, mil veces, a tu lado”

Además de su contenido digital, varios usuarios la recordaron por mostrarse muy cercana a sus hijos y compartir frecuentemente momentos familiares con ellos. Su hijo menor había nacido apenas en septiembre del año pasado.

Tras confirmarse la noticia, sus redes sociales comenzaron a llenarse de mensajes de apoyo para su familia y de personas que lamentaron lo sucedido.

Falleció Pâmela Guimarães, influencer brasileña
Falleció Pâmela Guimarães, influencer brasileña (Foto freepik)

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¿Cuál fue la causa de muerte de Pâmela Guimarães?

Según informaron medios locales brasileños, la influencer fue as3s1n4d4 el pasado 1 de mayo.

De acuerdo con los reportes conocidos hasta el momento, Pâmela Guimarães se encontraba cerca de su vivienda cuando un hombre llegó en un vehículo y la llamó para que se acercara.

La joven se dirigía hacia su casa cuando recibió varios dispar0s. Sus cuatro hijos estaban presentes en el lugar al momento de los hechos.

Posteriormente, fue trasladada de urgencia a un hospital local. Sin embargo, falleció poco después debido a la gravedad de las heridas.

Las autoridades brasileñas se encuentran investigando el caso para esclarecer lo sucedido e identificar al responsable.

Hasta el momento, no se han entregado mayores detalles oficiales sobre el sospechoso ni sobre los posibles motivos detrás del crimen.

Pâmela Guimarães murió en impactantes circunstancias frente a sus hijos
Pâmela Guimarães murió en impactantes circunstancias frente a sus hijos (Foto freepik)
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