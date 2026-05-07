Shakira, Cristiano Ronaldo, Messi, Karol G perdieron millones de seguidores en Instagram, ¿por qué?

Cristiano Ronaldo, Shakira, karol G, Lionel Messi y más famosos perdieron millones de seguidores en redes sociales.

Paola Canastero Prieto
Famosos que perdieron seguidores en Instagram tras purga.
así afectó la caída de seguidores a Cristiano Ronaldo y otras celebridades.

Este 5 de mayo, las redes sociales se llenaron de comentarios luego de que varias celebridades aparecieran con millones de seguidores menos en Instagram.

Entre los nombres que más llamaron la atención estuvieron Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Selena Gómez, Ariana Grande, Shakira, Karol G y varias integrantes de la familia Kardashian.

¿Qué celebridades fueron afectadas por la caída de seguidores en Instagram?

Uno de los casos que más comentarios generó fue el de Cristiano Ronaldo, quien pasó de tener cerca de 673 millones de seguidores a alrededor de 666 millones en apenas unas horas.

Además de Cristiano Ronaldo, otras celebridades también registraron pérdidas importantes en sus perfiles. Entre ellas aparecen Selena Gomez y Ariana Grande, quienes habrían perdido más de seis millones de seguidores cada una.

La lista también incluye a Lionel Messi, quien tuvo una disminución de 4,8 millones; mientras que Taylor Swift registró una caída de 4 millones y Justin Bieber perdió cerca de 5 millones de seguidores.

En el caso de cuentas de artistas colombianos, Shakira tuvo una disminución de 1.2 millones, mientras que karol G 6 mil y James Rodríguez también se vio afectado.

¿Por qué famosos perdieron millones de seguidores en Instagram?

En las últimas horas varios famosos entre futbolistas, cantantes, empresarios perdieron seguidores en Instagram debido a una “purga” realizada por Meta para eliminar cuentas falsas, bots y perfiles inactivos.

De acuerdo con información de Meta, compañía propietaria de Instagram, esta disminución estaría relacionada con un proceso rutinario de eliminación de cuentas inactivas dentro de la plataforma.

Según explicó un portavoz de la empresa, algunos usuarios pueden notar cambios en el número de seguidores debido a revisiones constantes que buscan detectar perfiles suspendidos, automatizados o sin actividad reciente.

La compañía también aclaró que los seguidores activos no deberían verse afectados durante este proceso y que las cuentas suspendidas que logren ser verificadas nuevamente podrían recuperar su actividad más adelante.

 

