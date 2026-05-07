Lina Tejeiro habla por primera vez tras confirmarse su embarazo

El pasado 30 de abril, la actriz y empresaria, Lina Tejeiro, reveló en redes sociales que se convertirá en mamá, pues hizo el anuncio a través de la cuenta de su empresa ‘Coraje’.

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De hecho, la actriz ya estaba dando señales con anteriores publicaciones, pero algunos internautas creyeron que se trataría del lanzamiento de un nuevo producto para su marca, pero resultó siendo el anuncio de una nueva vida.

Para usuarios de redes, ya era sospechoso que Lina estuviera tan perdida de sus historias de Instagram, pues acostumbraba a hablar con sus seguidores y desde un tiempo de para acá, no aparecía.

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Sin embargo, en horas del mediodía de este jueves 7 de mayo, la empresaria rompió el silencio y reapareció en sus historias para comunicarse con su comunidad en las plataformas.

¿Qué dijo Lina Tejeiro al reaparecer en redes sociales?

Lina Tejeiro por fin rompió el silencio y reapareció hablando en las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde confesó que llevaba cuatro meses sin comunicarse con sus seguidores.

Las primeras palabras de Lina Tejeiro tras confirmarse su embarazo. (Foto/ Canal RCN)

Por eso, dijo que le daba pena hablar, pues historias anteriores salió cantando y luego, expresó las razones de sentir timidez.

La actriz reveló que, se veía muy diferente, ya que notaba estar más “cachetona y con papada”, pero, además, que había perdido la costumbre de hablarle a la cámara y más cuando le han pasado tantas cosas en estos últimos meses.

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Claramente quiso referirse a su embarazo y, aunque no ha dado muchos detalles sobre ello, mencionó que hay mucho por contar tras tanta ausencia.

¿Lina Tejeiro ha mencionado detalles de su embarazo?

Sin duda, Lina Tejeiro debe tener miles de preguntas en sus redes sociales y una de ellas es sobre el padre de su bebé, pero esto todavía es un misterio, porque al parecer, para la actriz es mejor no dar esos detalles.

Lina Tejeiro da sus primeras declaraciones tras confirmarse su embarazo. (Foto/ Canal RCN)

Sin embargo, en las plataformas digitales nació el rumor de que el hombre con quien Lina Tejeiro supuestamente tendría una relación sería Daniel Gómez, un mánager de música y empresario.

Hasta el momento esos son solo rumores, ya que ninguno ha revelado la verdad sobre el tema.