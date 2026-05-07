Jhorman Toloza arremetió contra la familia de Alexa Torrex tras su reencuentro: “La hija pone cachos…”

Jhorman Toloza volvió a causar revuelo en redes sociales luego de arremeter contra la familia de Alexa Torrex tras el reencuentro que tuvieron después de su salida de La casa de los famosos Colombia.

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¿Qué dijo Jhorman Toloza sobre la familia de Alexa Torrex?

A través de sus redes sociales, el creador de contenido compartió un video en el que recreó un audio de una reconocida película mientras aparecía sonriente frente a la cámara.

“A quién no le gustan los finales felices”, dijo Jhorman recreando el audio.

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Las palabras del creador de contenido generaron reacciones debido a la polémica que ha rodeado su ruptura con Alexa Torrex, luego de que la exparticipante decidiera terminar su relación con él a través de las cámaras del programa en medio de su cercanía con Tebi Bernal.

Además del audio que utilizó, Jhorman escribió un mensaje que también llamó la atención de sus seguidores.

“No son la familia perfecta, solo son familia y ya”, fueron sus palabras, generando una ola de reacciones, pues como bien se conoció en medio de una entrevista dejó al descubierto que la familia no tendría una buena relación con el exprometido de Alexa.

Jhorman Toloza reaccionó tras reencuentro de Alexa Torrex con su familia. (Foto: Canal RCN)

En varias oportunidades, Jhorman también ha expresado públicamente su sentir frente a la familia de la exparticipante e incluso aseguró que tendría información privada sobre ellos.

Sin embargo, el mensaje que más revuelo causó fue el texto que acompañó el video publicado en redes sociales.

“La hija pone cachos y la familia recocha se reúne. Que viva el amor en familia”, escribió Jhorman en la grabación.

¿Qué reacciones generó el fuerte mensaje de Jhorman Toloza para Alexa Torrex?

Tras la publicación, los comentarios no tardaron en aparecer y varios usuarios reaccionaron a las palabras del creador de contenido.

Jhorman Toloza reaccionó tras reencuentro de Alexa Torrex con su familia. (Foto: Canal RCN)

Algunos internautas aseguraron que Jhorman esperaba otra reacción por parte de la familia de Alexa tras lo sucedido en La casa de los famosos con Tebi Bernal.

Además, el creador de contenido también recibió críticas por parte de algunos usuarios en redes sociales.