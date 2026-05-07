Shakira es la encargada de la canción oficial para el Mundial 2026: esta fue la pista que dio

Shakira anunció en sus redes sociales que será la encargada de interpretar la canción oficial del Mundial de fútbol de 2026, jugado en Canadá, Estados Unidos y México.

Shakira anunció "Dai Dai", canción oficial del Mundial 2026. (Foto Kevin Winter/AFP)

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¿Cómo anunció Shakira que será la voz del mundial de fútbol de 2026?

Por medio de su cuenta de Instagram, la cantante colombiana compartió el video oficial junto a la FIFA en el que se confirma que la barranquillera será la voz de un nuevo mundial, como lo hizo en Sudáfrica 2010 con “Waka Waka”. La artista ya había dejado huella en Alemania 2006 con “Hips Don’t Lie (Bamboo Mix)” y en Brasil 2014 con “La La La”.

En el clip publicado, Shakira aparece junto a un grupo de bailarines que portan las banderas de los países clasificados a la cita deportiva, mientras interpreta “Dai Dai”, la nueva canción que promete convertirse en otro himno histórico de la competencia.

El tema será lanzado oficialmente el próximo 14 de mayo y cuenta con la colaboración de Burna Boy, artista y compositor africano que se ha consolidado en la escena internacional.

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La revelación ha generado gran expectativa entre los colombianos, quienes esperan ver brillar nuevamente a su compatriota en un escenario mundial.

La selección Colombia participará en el torneo y tendrá uno de los partidos más llamativos de su historia: enfrentarse en la fase de grupos a Portugal, selección liderada por el astro Cristiano Ronaldo.

Se espera que Shakira cante el 11 de junio en el partido inaugural entre México y Sudáfrica. Además de su vínculo con los mundiales, Shakira también ha brillado en otros escenarios globales.

¿Cuándo cantó Shakira en el medio tiempo del Super Bowl?

En 2020 protagonizó el show de medio tiempo del Super Bowl junto a Jennifer Lopez, un espectáculo que fue visto por millones de personas en todo el mundo y que reafirmó su lugar como una de las artistas más influyentes de la industria musical.

Hoy, con este anuncio, la barranquillera reafirma su lugar como una de las artistas más respetadas del mundo y como una voz que trasciende fronteras.

Su participación en el mundial de 2026 no solo representa un logro personal, sino también un motivo de orgullo para Colombia, que verá a una de sus máximas exponentes brillar en el evento deportivo más importante del planeta.