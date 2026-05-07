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Johanna Fadul conmocionó las redes al revelar foto de sus hijas fallecidas

En este mes de las madres, Johanna Fadul recordó a sus bebés fallecidas con foto que conmovió a sus seguidores.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
El conmovedor recuerdo de Johanna Fadul sobre sus hijas
La foto que reveló Johanna Fadul de sus hijas fallecidas. (Foto/ Canal RCN - Freepik)

En horas de la tarde de este jueves 7 de mayo, Johanna Fadul causó revuelo tras revelar una imagen con la que recordó a sus hijas fallecidas.

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La actriz que, llegó este año a La casa de los famosos Colombia 2026 y salió expulsada, ganó una comunidad en redes que interactúa con ella y por eso, la exparticipante mantiene una comunicación activa con sus seguidores.

Así mismo, pese a que ya no está en el reality, Johanna ha opinado sobre lo que ha pasado en pantalla y a veces, ha generado controversia por ello.

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Por otro lado, recientemente, se sumó a la tendencia que hay en Instagram de compartir una foto con su pancita de embarazada y con ella, conmovió a sus seguidores por la historia que hay detrás.

¿Cuál fue la foto que reveló Johanna Fadul sobre sus hijas fallecidas?

Luego de revelar la foto de ella junto a Juanse Quintero cuando estaba embarazada, Johanna Fadul conmovió al compartir la foto de los pies de una de sus hijas.

La foto que reveló Johanna Fadul de sus hijas fallecidas
Johanna Fadul reaparece con emotivo recuerdo de sus hijas. (Foto/ Canal RCN)

Sin duda, es una imagen que genera bastante conmoción porque se sabe que, ninguna de sus hijas sobrevivió.

“Antonella y Anabella, mis amores eternos”.

Fue el mensaje que compartió Johanna en la historia con la que recordó a sus bebés en este mes de las madres.

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¿Por qué fallecieron las hijas de Johanna Fadul y Juanse Quintero?

En 2015, Johanna Fadul y Juanse Quintero estaban viviendo su primer embarazo y esperaban a sus gemelas Antonella y Anabella, pero a los siete meses de gestación, ocurrió algo que nunca imaginarían.

Johanna Fadul reaparece con emotivo recuerdo de sus hijas
El conmovedor recuerdo de Johanna Fadul sobre sus hijas. (Foto/ Canal RCN)

Pues los médicos diagnosticaron que tenían un síndrome de transfusión feto-fetal, lo que significa que un gemelo estaba recibiendo más s4ngre que el otro y eso provocó que las niñas tuvieran un derrame cerebral y complicaciones cardiacas.

A los seis días en los que se detectó el problema, los médicos hicieron todo para salvarlas, pero desafortunadamente no lo lograron.

Tras este lamentable hecho, la pareja ha estado en tratamientos para que Johanna pueda quedar nuevamente embarazada y se confían en que pase lo que deba pasar.

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