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Johanna Fadul desata polémica tras lanzar mensaje sobre la salida de Alexa, ¿se fue contra ella?

Johanna Fadul sorprendió con su reacción tras la eliminación de Alexa de La casa de los famosos Colombia; esto dijo.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Johanna Fadul deja mensaje tras la eliminación de Alexa de La casa de los famosos Colombia
Johanna Fadul sorprende con comentario tras la salida de Alexa de La casa de los famosos Colombia. (Fotos: Canal RCN)

Johanna Fadul lanzó un comentario en redes sociales tras la reciente eliminación de Alexa Torrex de La casa de los famosos Colombia, lo que generó diversas reacciones entre los usuarios.

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¿Qué dijo Johanna Fadul tras la eliminación de Alexa Torrex de La casa de los famosos Colombia?

La actriz y exparticipante se pronunció luego de que el Canal RCN compartiera el momento en el que se conoció la salida de Alexa, así como las reacciones de sus compañeros dentro de La casa de los famosos.

En la caja de comentarios, Johanna Fadul escribió una frase que llamó la atención de los seguidores del programa, quienes rápidamente respondieron a su mensaje.

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La manipulación a flor de piel…”, fue el comentario que publicó Johanna Fadul, generando múltiples interpretaciones entre los usuarios en redes sociales.

Johanna Fadul deja mensaje tras la eliminación de Alexa de La casa de los famosos Colombia
Johanna Fadul sorprende con comentario tras la salida de Alexa de La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Tras este mensaje, varios internautas reaccionaron pidiendo claridad sobre a qué se refería. Algunos cuestionaban si su comentario estaba dirigido a la salida de Alexa o si hacía referencia a otro aspecto de la competencia.

Entre las respuestas que recibió se leía: “¿En qué sentido? Porque a ti también te sacaron y no nos pareció justo” y “Ay, ya cálmate, mi reina, tú ya saliste también… ¿por qué te atormentas?”, fueron algunos de los comentarios que surgieron tras el comentario de Fadul.

¿Qué reacciones dejó la salida de Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia?

La eliminación de Alexa Torrex generó sorpresa entre los participantes de La casa de los famosos Colombia. Durante la gala, varios de ellos mostraron su reacción al conocer el resultado de la votación.

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Entre quienes manifestaron su sorpresa estuvieron Beba, Valentino y Mariana, quienes reaccionaron ante la noticia dentro de La casa.

Johanna Fadul deja mensaje tras la eliminación de Alexa de La casa de los famosos Colombia
Johanna Fadul sorprende con comentario tras la salida de Alexa de La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Por su parte, Alejandro y Tebi tuvieron una de las reacciones más visibles durante el momento de la despedida, al mostrarse muy afectados tras conocer que Alexa dejaba la competencia.

La salida de Alexa se dio luego de obtener el menor porcentaje de votación en una jornada en la que los resultados estuvieron muy ajustados, lo que generó múltiples comentarios tanto dentro como fuera de La casa de los famosos Colombia.

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