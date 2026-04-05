Nanis Ochoa se mostró desconcertada tras la salida de Alexa de La casa de los famosos: “Qué injusto”

La salida de Alexa Torrex sigue generando reacciones fuera de La casa de los famosos Colombia. En esta ocasión, Nanis Ochoa expresó su opinión sobre lo ocurrido, calificando como injusta la eliminación de la participante.

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¿Qué dijo Nanis Ochoa tras la eliminación de Alexa de La casa de los famosos Colombia?

Tras conocerse el resultado de la votación, diferentes figuras han reaccionado en redes sociales, dando a conocer su postura frente a la salida de Alexa, quien era considerada una de las participantes más visibles dentro de la competencia.

La presentadora y exparticipante de la primera temporada de La casa de los famoso Colombia sorprendió al pronunciarse sobre la salida del torbellino morado.

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Tras una publicación del Canal RCN, Nanis Ochoa compartió un mensaje en el que dejó clara su reacción frente a la eliminación.

Nanis Ochoa expresó sorpresa tras la eliminación de Alexa Torrex de La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

“No puedo creer que hayan sacado a la mujer que desde el principio se cargó el reality encima, no es justo”, fueron sus palabras, las cuales generaron múltiples reacciones entre los usuarios.

Su comentario se suma a otras opiniones, donde usuarios también manifestaron su sorpresa frente a la salida de Alexa pues muchos consideraban que ella era la que más generaba contenido dentro de La casa.

¿Qué reacciones ha dejado la salida de Alexa Torrex de La casa de los famosos Colombia?

La eliminación de Alexa ha sido uno de los temas más comentados tanto dentro como fuera de La casa de los famosos Colombia.

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Varios de sus compañeros reaccionaron tras la gala al conocer el resultado, mientras que, en redes sociales, diferentes figuras públicas han compartido sus opiniones como Johanna Fadul, Sofia Jaramillo, Salomón Bustamente entre otros.

Nanis Ochoa expresó sorpresa tras la eliminación de Alexa Torrex de La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Entre los comentarios, algunos usuarios han señalado que Alexa debía llegar a la final junto con Tebi y Alejandro a quienes el publico ha mostrado su apoyo en diferentes ocasiones.

Por su parte, Nanis Ochoa se sumó a la lista de figuras que han reaccionado a la salida de Alexa, aunque no es habitual, pues la presentadora y exparticipante no suele comentar o expresar su opinión de manera directa.