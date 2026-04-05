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Salomón Bustamante reaccionó tras la eliminación de Alexa de La casa de famosos Col; “su camioneta…”

Salomón Bustamante reaccionó a la salida de Alexa Torrex con curioso comentario sobre la camioneta que tenía Jhorman.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
La reacción de Salomón tras la salida de Alexa Torrex de La casa de los famosos Colombia.
Salomón Bustamante dejó curioso comentario tras la eliminación de Alexa de La casa de los famosos. (Fotos: Canal RCN)

Alexa fue la reciente eliminada de La casa de los famosos Colombia luego de obtener el menor porcentaje de votación por parte del público, tras una reñida jornada que dejó múltiples reacciones, como la del actor Salomón Bustamante.

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¿Qué dijo Salomón Bustamante tras la eliminación de Alexa de La casa de los famosos Colombia?

El actor reaccionó tras la publicación del Canal RCN, en la que se dio a conocer que Alexa fue la eliminada de la semana.

Salomón Bustamante, como suele hacerlo frente a varias situaciones que ocurren en La casa de los famosos Colombia, esta vez dejó un curioso comentario:

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“Todos diciendo que es fraude, y yo pendiente de la gasolina de su camioneta… ¿será que se la dejaron tanqueada?”, fueron sus palabras, generando una ola de reacciones.

La reacción de Salomón tras la salida de Alexa Torrex de La casa de los famosos Colombia.
Salomón Bustamante dejó curioso comentario tras la eliminación de Alexa de La casa de los famosos. (Fotos: Canal RCN)

Y es que la salida de la influencer de la casa más famosa dejó a muchos en shock al obtener el menor porcentaje, pues era considerada como una de las participantes más fuertes.

Desde el inicio, así se perfilaba; sin embargo, en los últimos días, usuarios comentaban que el apoyo que tenía disminuyó tras su cercanía con Tebi y, recientemente, luego de una discusión con Alejandro, lo que habría influido en su salida.

¿Qué dijo Salomón Bustamante de la relación de Alexa con Jhorman Toloza?

Muchos usuarios expresaron su descontento, señalando que ella debía llegar a la final junto a Alejandro y Tebi, por lo que algunos calificaban el resultado como fraude.

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El comentario del actor sobre la gasolina de su camioneta hizo referencia, en tono de humor, a lo que ha venido ocurriendo con la expareja de Alexa Torrex.

La reacción de Salomón tras la salida de Alexa Torrex de La casa de los famosos Colombia.
Salomón Bustamante dejó curioso comentario tras la eliminación de Alexa de La casa de los famosos. (Fotos: Canal RCN)

Como se conoció, ella tomó la decisión de dar por terminada su relación con Jhorman Toloza a través de las cámaras de La casa de los famosos Colombia, tras su cercanía con Tebi, y luego expresó sentir algo más por él.

Tras estas situaciones, Jhorman dio a conocer a través de sus redes sociales que también daba por terminada la relación. Recientemente, además, confirmó con un emotivo video en el que se mostró llorando que se mudó del lugar donde vivía con ella.

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