Esta sería la razón por la que Alexa Torrex fue eliminada de La casa de los famosos, según Yuli Ruiz

La eliminación de Alexa Torrex de La casa de los famosos Colombia sigue generando reacciones, especialmente tras las declaraciones de Yuli Ruiz, quien expuso lo que, según su versión, habría influido en la salida de la participante. Sus palabras reavivaron el debate entre seguidores del programa y pusieron sobre la mesa nuevas interpretaciones del resultado.

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¿Por qué Alexa Torrex fue eliminada de La casa de los famosos Colombia, según Yuli Ruiz?

En la noche del domingo 3 de mayo se conoció el resultado oficial de las votaciones que definieron al nuevo eliminado de La casa de los famosos Colombia, siendo Alexa Torrex quien tuvo que abandonar la competencia.

La inesperada reacción de Yuli Ruiz a la salida de Alexa Torrex desata revuelo. (Foto Canal RCN).

La salida de la joven cantante generó múltiples reacciones en redes sociales, donde cientos de internautas compartieron sus opiniones frente a este resultado que muchos calificaron como inesperado. A la conversación se sumó Yuli Ruiz, exparticipante del reality, quien expuso cuál habría sido la razón detrás de la eliminación.

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Según Ruiz, Alexa Torrex no permitía que otras personas dentro del programa, incluso sus amigos, destacaran más que ella. Esta actitud habría influido en el bajo apoyo en votos por parte del público, lo que finalmente derivó en su eliminación del reality.

"Mi intuición no falla. Es evidente que hay mujeres que les cuesta ver brillar a otras personas. Les voy a dar mi humilde opinión: yo no comprendo cómo hay mujeres que les cuenta ver brillar a otras, tarde que temprano se van a enterar quién es quién en esa casa, es que ya se han dado cuenta"

Así, las declaraciones de Yuli Ruiz se sumaron a la conversación en redes sociales, donde varios usuarios coincidieron en que este tipo de actitudes pudieron influir en la decisión del público y, finalmente, en la eliminación de Alexa Torrex del reality.

¿Con qué porcentaje Alexa Torrex fue eliminada de La casa de los famosos Colombia?

Vale la pena recordar que Alexa Torrex se enfrentó a una placa conformada por Alejandro Estrada, Mariana Zapata, Tebi Bernal y Valentino, y pese al apoyo que logró obtener a lo largo de la competencia, en esta ocasión no fue suficiente.

Aunque los porcentajes estuvieron reñidos, el de Alexa Torrex no fue lo suficientemente alto para continuar en la competencia, siendo eliminada con el 17,26 % de los votos.