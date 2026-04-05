Nicolás Arrieta tuvo inesperado inconveniente en el aeropuerto que no le permitió volar

El creador de contenido Nicolás Arrieta vivió un inesperado inconveniente en el aeropuerto de Santa Marta que le impidió abordar su vuelo hacia Bogotá, situación que compartió con sus seguidores y que generó reacciones en redes sociales.

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¿Qué inconveniente tuvo Nicolás Arrieta en el aeropuerto?

El pasado domingo 3 de mayo Nicolás Arrieta reapareció por medio de sus redes sociales para compartir con sus seguidores una inesperada situación que acababa de vivir en el aeropuerto de Santa Marta. El creador de contenido comentó la situación con humor mientras disfrutaba de la tranquilidad del mar.

El contratiempo que frenó a Nicolás Arrieta en pleno aeropuerto. (Foto Canal RCN).

Según comentó en un video compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Nicolás Arrieta y su novia no pudieron abordar el vuelo debido a que, según sus palabras, la aeronave estaba muy caliente.

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Así mismo, aprovechó para bromear al respecto, mencionando que en realidad no le habían permitido abordar porque él era muy “h0t”.

"No me dejaron subir al avión, que el avión supuestamente estaba muy caliente y dijeron: este hombre tan h0t no puede subir, entonces me toca irme en otro vuelo”

Lo cierto es que pese al percance que atrasó sus planes de llegada a la capital colombiana, Arrieta y su novia decidieron tomar la situación con calma y disfrutar del paisaje que ofrece una zona en particular del aeropuerto.

“pero ando aquí en la playita aquí en el aeropuerto y uno se parcha muy chévere, o sea, la he pasado súper en Santa Marta y pues nada".

¿Cómo reaccionaron los internautas al percance que tuvo Nicolás Arrieta en el aeropuerto de Santa Marta?

El inesperado inconveniente que vivió Nicolás Arrieta en el aeropuerto de Santa Marta no pasó desapercibido en redes sociales, donde cientos de internautas reaccionaron rápidamente a su relato.

Mientras algunos tomaron con humor la situación, en línea con el tono del creador de contenido, otros cuestionaron lo ocurrido y compartieron sus propias experiencias en aeropuertos.

“Eso solo le pasa a Nicolás”, “A mí me pasó algo parecido y no es tan chistoso”, “Todo se lo toma con humor, qué crack”, “Seguro hubo otra razón y no la dijeron”, fueron algunos de los comentarios.