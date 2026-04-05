En las últimas horas, el nombre de Alexa Torrex se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras ser la reciente eliminada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Sin duda, la noticia ha generado una gran variedad de reacciones por parte de los internautas, quienes se sorprendieron con el bajo puntaje que tuvo Alexa Torrex mediante las votaciones.

Con base en esto, los internautas se sorprendieron con la emotiva reacción que tuvo Tebi Bernal tras ser shippeado con Alexa Torrex y con quien tuvo la oportunidad de construir valiosos momentos en la competencia. Así que varios internautas se han preguntado sobre si Alejandra Salguero, reaccionó.

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¿Cuál fue la razón por la que Alexa Torrex fue eliminada de La casa de los famosos Colombia?

En la noche del pasado domingo 3 de mayo, una gran variedad de internautas se sorprendió con todos los acontecimientos presentados durante la gala.

Así fue eliminada Alexa Torrex de La casa de los famosos Col. | Foto: Canal RCN

Entre los famosos que se encontraban dentro de la placa de nominados fueron: Alejandro Estrada, Mariana Zapata, Tebi Bernal, Valentino Lázaro y Alexa Torrex, quien fue eliminada al obtener el bajo puntaje del 17.26%.

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Con base en esto, Alexa le dio un romántico beso a Tebi Bernal al ser la nueva eliminada de La casa de los famosos Colombia, quien salió de la competencia. Sin embargo, Tebi Bernal se sorprendió al ver que fue eliminada la famosa con la que más acontecimientos vivió dentro del programa.

¿Alejandra Salguero qué mensaje dejó tras eliminación de Alexa Torrex? | Foto: Canal RCN

¿Alejandra Salguero, expareja de Tebi Bernal reaccionó a la eliminación de Alexa Torrex?

En medio de la reciente eliminación de Alexa Torrex de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, varios internautas se han preguntado si Alejandra Salguero, exnovia de Tebi Bernal reaccionó.

Sin embargo, Alejandra se ha mostrado alejada de redes sociales, en especial, por tener una aparente distancia con Tebi Bernal, en medio de varias semanas de shippeo y una especial conexión con Alexa Torrex.

Por ello, Alejandra Salguero compartió recientemente a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 74 mil seguidores, una emotiva fotografía junto a su hijo, a quien le expresó las siguientes palabras: