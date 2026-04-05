Jhonny Rivera reveló inesperado detalle de Camilo Cifuentes tras polémicos señalamientos

El cantante de música popular Jhonny Rivera volvió a captar la atención en redes sociales tras revelar un inesperado detalle sobre Camilo Cifuentes, en medio de los recientes señalamientos que rodean al creador de contenido. Sus declaraciones no pasaron desapercibidas y avivaron la polémica.

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¿Qué señalamientos recibió Camilo Cifuentes?

Semanas atrás el creador de contenido Nicolás Arrieta lanzó fuertes señalamientos en contra de Camilo Cifuentes en donde lo señalaba de generar ingresos a costa de buenas acciones hacia personas de bajos recursos a los que, según él, solo entregaba una pequeña parte de lo que la situación generaba de manera monetaria.

El detalle que Jhonny Rivera reveló de Camilo Cifuentes y sorprendió a todos. (Foto Canal RCN).

Y es precisamente esta parte de las buenas acciones de Cifuentes con la que Arrieta no estaría de acuerdo, ya que para él, lo justo sería que entregara la totalidad del dinero generado con ese contenido a la persona que expuso en el audiovisual a través de sus redes sociales.

“Él debería darle al señor (…) toda la plata que gana monetizando ese video (…) porque monetiza bastante, y monetiza duro”, añadió.

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¿Qué dijo Jhonny Rivera sobre Camilo Cifuentes tras polémicos señalamientos?

Ahora bien, hace pocas horas el cantante Jhonny Rivera, hizo mención indirecta a esta situación luego de que uno de sus seguidores le preguntara a través de una dinámica de preguntas y respuestas que realizó en su cuenta oficial de Instagram sobre los proyectos sociales que tenía con Camilo Cifuentes.

En medio de señalamientos, Jhonny Rivera contó algo que nadie sabía de Cifuentes. (Foto Canal RCN).

Ante esto, el artista aprovechó para destacar su amistad con el creador de contenido y destacar las labores sociales que hace con el dinero obtenido de sus redes sociales, demostrando que no solo ayuda a las personas con una cantidad de dinero, sino también con viviendas.