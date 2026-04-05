Yuli Ruiz reaccionó con euforia a la eliminación de Alexa Torrex de La casa de los famosos

Alexa Torrex se convirtió en la nueva eliminada de La casa de los famosos Colombia tras no lograr obtener la cantidad de votos necesarias para avanzar en la competencia. Su salida generó múltiples reacciones en redes sociales, entre esas la de Yuli Ruiz, quien fue criticada por su actitud frente a este hecho.

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¿Por qué Yuli Ruiz fue criticada en redes tras celebrar la salida de Alexa Torrex de La casa de los famosos?

Yuli Ruiz, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, siguió la gala de eliminación para conocer, al igual que el público, quién abandonaría la competencia. Cuando se confirmó que la eliminada era Alexa Torrex, la influenciadora reaccionó con evidente euforia y celebró el momento.

Alexa Torrex salió de La casa de los famosos Colombia. (Foto/ Canal RCN)

La escena quedó registrada en las historias de su cuenta oficial de Instagram, en la que acumula una gran cantidad de seguidores, donde primero compartió un video de un niño llorando mientras reía y luego publicó su propia reacción justo en el instante de la salida de la cantante.

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En el clip, Ruiz también hizo comentarios sobre lo que le esperaría a Alexa Torrex fuera del programa, en referencia a su relación con Jhorman Toloza.

"Ese es el problema cuando se ponen la corona sin ser reina. En camino largo hay desquite, cuando se dé cuenta de esa situación aquí afuera. ¡Un guarito, un vinito, yo qué sé!", expresó.

¿Cómo reaccionaron los internautas a la eufórica celebración de Yuli Ruiz por la eliminación de Alexa Torrex?

Las reacciones no tardaron en aparecer y varios usuarios cuestionaron su actitud, señalando que su celebración resultó excesiva frente a la salida de su excompañera.

"Si no suena de Alexa, no suena", "de verdad que Yuli está pasada de ridícula", "Eso habla más de ella que de Alexa", "Después dicen que no buscan atención", fueron algunos de los comentarios.

Entretanto, el video continúa circulando en redes, donde sigue generando opiniones divididas entre quienes critican su actitud y quienes le restan importancia a lo ocurrido.