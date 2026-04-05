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Jhorman Toloza encendió la polémica tras eliminación de Alexa Torrex: así reaccionó

Jhorman Toloza, exprometido de Alexa Torrex, reaccionó a su eliminación de La casa de los famosos Colombia.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Reacción de Jhorman Toloza tras eliminación de Alexa Torrex genera controversia
Reacción de Jhorman Toloza tras eliminación de Alexa Torrex genera controversia. (Foto Canal RCN).

El pasado domingo 3 de mayo se dio a conocer el nombre del reciente eliminado de La casa de los famosos Colombia: Alexa Torrex, quien no logró obtener la mayor cantidad de votos necesarios para continuar dentro de la competencia y avanzar hacia la semifinal. En medio del inesperado momento, Jhorman Toloza, su exprometido, reapareció en redes con una serie de mensajes que desataron la polémica.

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¿Qué dijo Jhorman Toloza sobre la eliminación de Alexa Torrex?

Con extensos mensajes compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Jhorman expresó que desde que él dejó de hacerse cargo de las redes sociales de Alexa Torrex su apoyo había disminuido considerablemente, a tal punto de ocasionar su eliminación de La casa de los famosos Colombia.

Alexa Torrex se despide de La casa de los famosos
Alexa Torrex salió de La casa de los famosos Colombia. (Foto/ Canal RCN)

“Esta derrota, no es por ella, se la adjudico completamente a su Familia principalmente a los padres (malas personas por cierto) a su equipo de trabajo incompetente que tomó el cargo después de mí y obviamente al inútil de Manager”.

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Así mismo, el joven influenciador mencionó que no todo era casualidad, pues así como él tenía planeado mudarse este lunes 4 de mayo, Dios tenía preparado para Alexa Torrex ser eliminada de la competencia para encontrarse con este inesperado panorama.

“Hoy se cierra un capítulo en mi vida en todos los sentidos. Mañana me voy de lo que fue nuestro hogar y ella sale. Esto no es coincidencia, habla de los tiempos de Dios que son favorables para sus verdaderos guerreros en su ejército para los justos y buenos”.

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Alexa Torrex salió de La casa de los famosos Colombia
Alexa Torrex abandona La casa de los famosos Colombia. (Foto/ Canal RCN)

¿Jhorman Toloza celebró la salida de Alexa Torrex de La casa de los famosos Colombia?

Sin embargo, el creador de contenido no solo se desahogó frente a la reciente eliminación de su exprometida, sino que también dedicó unas emotivas palabras en las que destacó la valía de la influenciadora por hacer todo lo que consideró necesario para avanzar en la competencia sin importar qué sacrificaba.

“Digan lo que digan este era tu sueño, arriesgaste todo por el, tienes mi respeto por eso, lamento cómo terminó todo contigo... con esta salida del programa, deseo que tengas muchas bendiciones y oportunidades en tu carrera, a pesar de que nuestros caminos se dividen por completo”

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