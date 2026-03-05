Un video de Karol G cuando era corista de Reykon el Líder ha salido a la luz, mostrando cómo ha cambiado a través de los años y dejando en evidencia su perseverancia por alcanzar la fama mundial.

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¿Cuál es el video que muestra a Karol G cuando era corista de Reykon el Líder?

Usuarios en redes sociales, especialmente en TikTok, han compartido un video en el que el cantante urbano Reykon ofrece un mini concierto en un colegio de Medellín, acompañado en tarima por Karol G como corista.

Karol G sorprendió a sus fans tras video que la muestra siendo corista de Reykon. (Foto: Giorgio Viera/ AFP)

En las imágenes se observa a la ahora reconocida 'Bichota' luciendo una blusa amarilla y un pantalón negro, con su cabello oscuro, mientras canta y baila al ritmo de la presentación junto al artista.

Cabe recordar que, en ese momento, Reykon era uno de los exponentes más influyentes del reguetón en su generación, mientras que Karol G, intérprete de temas como 'Latina Foreva', apenas comenzaba a dar sus primeros pasos en la industria musical.

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¿Cómo reaccionaron en redes al video que salió a la luz que muestra a Karol G siendo corista de Reykon el Líder?

Las reacciones en redes sociales estuvieron divididas tras la difusión del video que muestra los inicios de la paisa en la industria musical.

Algunos usuarios señalaron que la artista habría olvidado quién le dio la oportunidad en aquel momento, destacando además que no ha vuelto a colaborar musicalmente con el cantante paisa.

Usuarios en redes sociales criticaron a Karol G por no apoyar actualmente a Reykon el Líder. (Foto: Matthew Eisman/Getty Images/ AFP)

Por otro lado, otros salieron en defensa de la intérprete antioqueña, argumentando que ambos alcanzaron la fama, pero que cada uno la manejó de manera distinta.

En ese sentido, afirmaron que no se le puede atribuir responsabilidad a Karol G sobre el rumbo posterior de la carrera del artista.

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¿Qué llevó a la fama a Karol G?

Karol G inició su camino en la música desde muy joven, incluso participando en Factor X, donde, aunque no fue seleccionada en esa etapa, comenzó a ganar experiencia y visibilidad dentro de la industria.

Ese primer acercamiento le permitió seguir insistiendo en su sueño artístico.

Más adelante, su carrera empezó a tomar fuerza con colaboraciones clave, especialmente con Reykon, con quien participó en la canción '301', tema que le dio mayor reconocimiento en la escena urbana.

Posteriormente, su proyección internacional creció con otros trabajos, como su colaboración con Nicky Jam en 'Amor de dos', consolidando así el inicio de su camino hacia la fama mundial.