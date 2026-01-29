Reykon se dejó ver con misteriosa mujer tras confirmarse la relación de Luisa Castro y WestCol

Los nombres de Luisa Castro y WestCol se han apoderado de las tendencias en las últimas horas luego que se confirmara su relación amorosa, la cual ha provocado múltiples reacciones, una de ellas del cantante Reykon, ex de la influenciadora.

¿Cómo reaccionó Reykon a la relación de Luisa Castro y WestCol?

En la tarde del 28 de enero salieron a la luz unos videos que confirmaron la relación de Luisa Castro y WestCol en donde quedaron captados besándose.

En los videos el streamer y la influenciadora se dejaron ver compartiendo en Guatapé junto a otros amigos, demostrando así que su relación no era ningún secreto en su círculo social.

La confirmación de la relación de Luisa Castro y WestCol ha provocado múltiples reacciones en redes sociales en donde muchos se han mostrado sorprendidos, sobre todo por el pasado sentimental de cada uno.

Como era de esperarse las miradas cayeron sobre las últimas parejas de ambos, Aida Victoria Merlano y Reykon. Justamente le cantante se dejó ver escuchando música de despecho.

¿Cuál fue el video que publicó Reykon junto a misteriosa mujer?

Tras todo el revuelo que causó la confirmación del noviazgo de la influenciadora y WestCol, el cantante urbano se dejó ver con la que sería su nueva pareja.

En el video el cantante paisa se deja ver a bordo de un barco y mientras este avanza él no pierde la mirada de la mujer que lo acompaña, dejándose ver encantado y hasta enamorado para muchos internautas.

Reykon acompañó el video con la romántica canción "Cada Dia Que Pasa" de Guayacán Orquesta, en la que hizo énfasis en cómo cambió su vida con la llegada de esta persona a la que solo mostró de espaldas.

Cada día que pasa te veo mas bonita. Le doy gracias a cielo por haberme dado tu querer. Tu llegaste justo cuando yo mas necesitaba. Aliviando la herida que había dejado otro querer.

¿Quién es la nueva pareja de Reykon?

Este video del cantante urbano ha provocado opiniones dividas en redes sociales, ya que por un lado algunos creen que se trata de la que sería la nueva pareja del artista.

Por otro lado, algunos creen que Reykon habría hecho este video por un tema de marketing por el boom mediático que vive por la relación de su expareja.

Y otros, han expresado que esta mujer podría ser una familiar del artista, y que solo quiso generar misterio entre sus seguidores al no mostrarle su rostro.

Cabe resaltar que, hasta el momento Reykon no se han pronunciado en sus redes sociales para confirmar o desmentir que se encuentre en una relación sentimental.