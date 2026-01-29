Los nombres de Karol G y Feid han estado en las principales tendencias de los últimos días luego de confirmarse su ruptura por parte del medio internacional TMZ.

¿Karol G y Feid terminaron en malos términos?

La ruptura de Karol G y Feid venía siendo un secreto a voces ya que en el último trimestre del 2025 se habían empezado a dejar de mostrar juntos y también sus interacciones en redes desaparecieron por completo.

A esto se le suma que en algunas redes sociales ambos se dejaron de seguir y también que cada uno pasó por separado las festividades decembrinas.

Sin embargo, fue hasta la última semana que se confirmó de manera oficial su ruptura, algo que no ha dejado de dar de qué hablar en redes sociales y más por las publicaciones y hasta videos que han salido a la luz de ambos.

Precisamente, en las últimas horas se empezó a viralizar un video de la cantante antioqueña, quien en medio de un evento público sonó una canción suya con Feid y dejó curiosa reacción.

¿Cómo reaccionó Karol G cuando sonó canción de Feid en evento?

Karol G decidió reunirse con Ryan Castro, Arcángel y otros artistas en un barrio de Medellín en donde dieron un mini concierto a sus fanáticos y también donde aprovecharon para celebrarle el cumpleaños a Daiky Gamboa, mejor amigo de la artista.

En redes sociales han salido varios videos de lo que fue esta fiesta-concierto en la capital antioqueña. Sin embargo, un video ha llamado más la atención y fue uno que captó la reacción de La Bichota al escuchar parte de una canción suya con Feid.

Karol G se encontraba cantando de manera efusiva su parte en la canción +57 sin embargo, cuando llegó la parte de Feid, la artista decidió bajarse la gorra y cubrir su rostro por completo, bajándole por completo a su efusividad.

¿Qué comentarios ha dejado la reacción de Karol G al escuchar parte de Feid en "+57"?

La reacción de Karol G no ha pasado por desapercibido en redes sociales y ha generado debate entre sus fanáticos.

En las redes hay comentarios como "Le dio pena esa parte", "Lo extrañan, pero lo disimula", o "Agachó la cabeza para esa parte", los comentarios en su mayoría han señalado que fue demasiado evidente el cambio de gesto en Karol G.

Asimismo, muchos han asegurado que las personas que acompañaban a Karol G en este evento tampoco disimularon su reacción al escuchar la parte de Feid.