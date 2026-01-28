Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Sale a la luz el informe preliminar del accidente en el que murió Yeison Jiménez

Noticias RCN reveló el informe del accidente de Yeison Jiménez que describe cómo se desarrollaron los hechos y el estado de la avioneta.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Revelan detalles del accidente de Yeison Jiménez
Las autoridades aeronáuticas presentaron reporte preliminar de accidente de Yeison Jiménez. (Fotos Canal RCN y Freepik)

Noticias RCN publicó en la mañana del 28 de enero el informe preliminar del accidente aéreo en el que falleció el cantante Yeison Jiménez, cuatro personas de su equipo de trabajo y el piloto de la aeronave.

¿Qué reveló el informe preliminar del accidente de Yeison Jiménez?

El país sigue tratando de asimilar la tragedia que enlutó a la música popular el pasado 10 de enero. A semanas del accidente aéreo en el que murió Yeison Jiménez, las autoridades aeronáuticas entregaron un informe preliminar.

Este reporte de la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes Aéreos (DIACC) describe cómo se desarrollaron presuntamente los hechos desde el despegue hasta el impacto final, aunque la investigación continúa abierta para establecer las causas definitivas del siniestro.

Según el documento, la avioneta de matrícula N325FA inició su carrera de despegue en el aeródromo Juan José Rondón, en Paipa, Boyacá, alrededor de las 4:09 p. m. con rumbo a Medellín y con seis pasajeros a bordo.

¿Cuál era el verdadero estado de la aeronave en la que falleció Yeison Jiménez?

El informe señala que dos minutos después del despegue, la aeronave perdió altura y colisionó contra el terreno de la finca Marengo, de la vereda Romita, avanzando unos 21 metros antes de quedar detenida.

"Tras el despegue, la aeronave perdió altura y colisionó contra el terreno, produciéndose fuego post-impacto. Como consecuencia del impacto y del incendio, la aeronave sufrió daños sustanciales y los seis ocupantes presentaron lesiones de connotación fatal".

El informe puntualiza que no hubo fuego antes del impacto, pero el choque provocó la ruptura de los tanques de combustible, lo que desencadenó un incendio casi inmediato por el contacto del combustible con parte calientes de los motores.

Los investigadores detallan que la aeronave cumplía con los requisitos técnicos para volar y que las condiciones meteorológicas eran favorables al momento del siniestro. Precisamente, el día anterior había realizado un vuelo de prueba tras recibir mantenimiento en su motor izquierdo.

Nuevos detalles del accidente de Yeison Jiménez
Reporte preliminar del accidente de Yeison Jiménez. (Foto Noticias RCN)

¿La avioneta del accidente de Yeison Jiménez tenía caja negra?

A diferencia de otras aeronaves, la avioneta de Yeison Jiménez no contaba con registradores de vuelo, conocida como la caja negra, dispositivos que ayudan a esclarecer qué sucede en las fases críticas de un vuelo.

"La normatividad aplicable no exigía su instalación".

Pese a esto, los investigadores siguen revisando los restos de la aeronave, mirando videos de cámaras y recolectando testimonios para intentar extraer cualquier objeto o declaración que pueda aportar información a la investigación oficial.

Reporte preliminar del accidente de Yeison Jiménez.
Reporte preliminar del accidente de Yeison Jiménez. (Foto Noticias RCN)

 

