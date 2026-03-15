Sara Uribe anunció radical decisión sobre su futuro tras La casa de los famosos: ¿a qué se va a dedicar?

Tras su paso por La casa de los famosos Colombia, Sara Uribe capturó la atención en las últimas horas tras realizar sorprendente anuncio que tiene que ver con su futuro y el de su familia.

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¿Cuál fue el importante anuncio que hizo Sara Uribe tras su paso por La casa de los famosos Colombia?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la exitosa modelo y presentadora ha construido una comunidad de millones de seguidores, se mostró emocionada de poder contar que ahora quiere dedicarse a la vida de campo, pues puntualmente dijo lo siguiente: "A partir de ahora soy ganadera y cafetera", comentó.

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La revelación de la bella y talentosa antioqueña se dio en medio de la famosa dinámica de preguntas y respuestas, espacio en el que uno de los internautas se mostró interesado en conocer si el proyecto de 'Villa Sarita' aún sigue en pie.

Frente a la curiosidad de la persona, la exparticipante del reality de convivencia no solo despejó sus dudas, sino que también abrió su corazón para referirse a su padre, quien, según lo comentó, ha sido parte fundamental de este proyecto.

"Mi papá ha sido cafetero toda la vida, de esos hombres que entienden la tierra que saben leer el clima, que respetan el tiempo de las plantas y que creen en el trabajo silencioso", señaló la mujer con evidente tono de orgullo.

Sara Uribe hizo importante anuncio sobre su futuro. Foto | Canal RCN.

¿Cuál es el nuevo proyecto de Sara Uribe tras su participación en La casa de los famosos Colombia?

De acuerdo con la también empresaria paisa, a lo largo de este día su padre ha estado sembrando borbón rosado y otro cafetal, el cual ya está empezando a nacer en las montañas de Rionegro, territorio en el que se encuentra su finca.

Sara Uribe anunció nuevo proyecto en redes sociales. Foto | Canal RCN.

Así mismo, Uribe aseguró que, por muchos años, el sueño de su papá fue poder sembrar café en esa altura y tener su propia marca, por lo que ahora, mientras se empieza a construir la casa de Villa Sarita él se encuentra allí, cuidando la tierra y haciendo lo que mejor sabe hacer: ser cafetero.