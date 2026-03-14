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La Liendra rompió en llanto tras sufrir dolorosa pérdida: "te amo, me dejaste solo"

En las últimas horas, La Liendra reapareció en redes sociales visiblemente afectado por el difícil momento que atraviesa.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
La Liendra en La casa de los famosos Colombia.
La Liendra se quebró en rede sociales tras sufrir dolorosa pérdida. Foto | Canal RCN.

M

aurico Gómez, mejor conocido como La Liendra, recientemente causó preocupación en redes sociales al mostrarse visiblemente afectado tras la dolorosa pérdida de un ser querido, situación que quiso compartir con detalle a sus seguidores.

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¿Qué le pasó a La Liendra y por qué apareció llorando en redes sociales?

A través de su cuenta de Instagram, en donde el reconocido creadora de contenido ha construido una comunidad de millones de internautas, recientemente se quebró al revelar que se encuentra atravesando por un difícil momento tras la pérdida de Scooby, su mascota.

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En una primera aparición, el joven influencer escribió "Te espero" que acompañó de una melancólica canción. Segundos después, conmovió al recordar a su perrito con unas fotografías en las que aparecen ambos juntos, publicación que más tarde lo llevó a abrir su corazón para expresar lo que siente en medio de la pérdida que enfrenta.

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"Ya nea ya, no puedo extrañar más a Scooby, no he sido capaz de cambiar el lugar de su cama, de sacarla, ni sus juguetes pero ya tengo que pararme... te amo, me dejaste solo", señaló.

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¿Cuál fue la dolorosa pérdida que sufrió La Liendra que lo llevó a romper en llanto en redes sociales?

En la siguientes historias que compartió el creador digital, comentó que, en ese momento debía estar entrenando para el enfrentamiento de boxeo que tenía horas después, sin embargo, aseguró que, cuando "el alma siente", por más de que existan ganas, no hay manera de dejar de sentir.

La Liendra en La casa de los famosos Colombia.
La Liendra rompió en llanto tras sufrir dolorosa pérdida. Foto | Canal RCN.

En medio de su dolor, aseguró que, aunque no fue a entrenar, quiere que le p3guen, "que le den dur0", ya que justo en este momento no tiene ganas de nada.

"Yo amaba mucho a ese perro, era mi vida completa, estuvo 7 años conmigo desde que mi vida cambio, vivió todos los procesos conmigo, es lo único que me hace llorar, es lo único que me pone así", aseguró.

La Liendra en La casa de los famosos Colombia.
La Liendra contó detalles del difícil momento que atraviesa. Foto | Canal RCN.

Y aunque mostró su lado más vulnerable ante miles de personas, minutos después de abrir su corazón se limpió las lágrimas y se dio así mismo palabras de aliento para recobrar las ganas de continuar aunque la vida a veces duela un poquito.

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