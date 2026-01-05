Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Lina Tejeiro reaparece en sus redes luego de confesar que está embarazada: ¿qué reveló?

Tras confirmar que Lina Tejeiro está embarazada, la actriz reaparece en redes con dolorosa fotografía en sus redes.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Lina Tejeiro reaparece en sus redes luego de confesar que está embarazada: ¿qué reveló?
¿Con qué fototografía reapareció Lina Tejeiro en sus redes? | Foto: Canal RCN

En las últimas horas, el nombre de Lina Tejeiro se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales tras confirmar que será madre por primera vez junto a un emotivo video.

Con base en esto, los seguidores de Lina se han encontrado bajo la expectativa del importante momento por el que está próxima a enfrentar, en especial, por romper los rumores en los que se reflejó que está embarazada.

Artículos relacionados

¿Cómo anunció Lina Tejeiro que se convertirá en madre?

Lina Tejeiro reaparece en sus redes luego de confesar que está embarazada: ¿qué reveló?
¿Cuándo anunció Lina Tejeiro su embarazo? | Foto: Canal RCN

El pasado 30 de abril, la reconocida actriz colombiana reapareció mediante su cuenta de ‘Coraje de Lina Tejeiro’, cuya cuenta oficial de Instagram cuenta con más de 368 mil seguidores, un video en el que confirmó que está embarazada por primera vez, expresando las siguientes palabras:

"El Coraje que nace del amor - El deseo de ser mamá. A veces entiendes todo, solo cuando lo empiezas a sentir. Lo que antes eran historias, miedos y consejos, hoy son dos corazones latiendo dentro de mí. “Los hijos cambian todo…” y ahora lo sé. El Coraje que nace del amor”, agregó Lina Tejeiro.

Artículos relacionados

En el video que compartió Lina Tejeiro se refleja que está próxima a vivir un importante momento en su vida, en especial, por el especial video que compartió en sus redes en el que expresó que está próxima a vivir uno de los momentos más importantes de su vida.

 

¿Cuál fue la fotografía con la que reapareció Lina Tejeiro en sus redes sociales tras confirmar su embarazo?

Cabe destacar que Lina Tejeiro se ha destacado no solo por ser una reconocida actriz colombiana, sino que también, por mantener informados a sus seguidores frente a lo que hace en su vida cotidiana.

Lina Tejeiro reaparece en sus redes luego de confesar que está embarazada: ¿qué reveló?
Así reapareció Lina Tejeiro mediante sus redes. | Foto: Canal RCN

Con base en esto, Lina reapareció recientemente en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de diez millones de seguidores, recordando a su mascota fallecida Romeo, quien se convirtió en un pilar fundamental en su vida:

“Cada día lo extraño más”, agregó Lina Tejeiro al compartir una fotografía se su mascota, Romeo.

Con base en esto, varios internautas se conmovieron al ver que aunque Lina está atravesando por un importante momento al estar embarazada, sigue recordando con sentidas palabras a su mascota, con quien vivió importantes momentos.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Exparticipante de La casa de los famosos Colombia confesó que enfrentó excesos en el pasado: ¿quién? La casa de los famosos

Exparticipante de La casa de los famosos Colombia confesó que enfrentó excesos en el pasado: ¿quién?

Se hizo viral un video en el que una exparticipante de La casa de los famosos Col confesó que enfrentó graves excesos en el pasado.

Juanda Caribe, Valentino Lázaro y Emiro Navarro en La casa de los famosos Colombia. La casa de los famosos

Emiro Navarro volvió a La casa de los famosos: así fue la reacción de Juanda Caribe y Valentino Lázaro

Emiro Navarro volvió a La casa de los famosos Colombia, sin embargo, no pasó desapercibida la reacción de Juanda Caribe y Valentino Lázaro.

Sheila Gándara reaparece en redes con un notorio cambio de look: ¿cerró el ciclo con Juanda Caribe? La casa de los famosos

Sheila Gándara reaparece en redes con un notorio cambio de look: ¿cerró el ciclo con Juanda Caribe?

En medio del shippeo de Juanda Caribe con Mariana Zapata, Sheila Gándara reaparece en redes con nuevo look.

Lo más superlike

Emiro Navarro hizo una contundente confesión en La casa de los famosos Col: esto dijo Emiro Navarro

Emiro Navarro hizo una contundente confesión en La casa de los famosos Col: esto dijo

Tras la visita de Emiro Navarro en La casa de los famosos Col, hizo una sorpresiva confesión en medio de una dinámica.

¡Duelo en Colombia! Falleció reconocido famoso en las últimas horas: ¿cómo se confirmó? Talento nacional

¡Duelo en Colombia! Falleció reconocido famoso en las últimas horas: ¿cómo se confirmó?

Cortarse el cabello en mayo: estas son las fechas clave según las fases de la Luna Salud y Belleza

¿Quieres cambiar de look? Estos son los días de mayo según la Luna para cortarte el cabello

¡Luto en la televisión! Falleció actor tras grave enfermedad, hizo parte de La Rosa de Guadalupe Talento internacional

¡Luto en la televisión! Falleció actor tras grave enfermedad, hizo parte de La Rosa de Guadalupe

Feid habría confirmado que Karol G fue quien terminó la relación en pleno concierto Feid

Feid habría dejado ver que Karol G fue la causante de la ruptura en concierto: “me dejó” | VIDEO