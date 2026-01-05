En las últimas horas, el nombre de Lina Tejeiro se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales tras confirmar que será madre por primera vez junto a un emotivo video.

Con base en esto, los seguidores de Lina se han encontrado bajo la expectativa del importante momento por el que está próxima a enfrentar, en especial, por romper los rumores en los que se reflejó que está embarazada.

¿Cómo anunció Lina Tejeiro que se convertirá en madre?

¿Cuándo anunció Lina Tejeiro su embarazo? | Foto: Canal RCN

El pasado 30 de abril, la reconocida actriz colombiana reapareció mediante su cuenta de ‘Coraje de Lina Tejeiro’, cuya cuenta oficial de Instagram cuenta con más de 368 mil seguidores, un video en el que confirmó que está embarazada por primera vez, expresando las siguientes palabras:

"El Coraje que nace del amor - El deseo de ser mamá. A veces entiendes todo, solo cuando lo empiezas a sentir. Lo que antes eran historias, miedos y consejos, hoy son dos corazones latiendo dentro de mí. “Los hijos cambian todo…” y ahora lo sé. El Coraje que nace del amor”, agregó Lina Tejeiro.

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En el video que compartió Lina Tejeiro se refleja que está próxima a vivir un importante momento en su vida, en especial, por el especial video que compartió en sus redes en el que expresó que está próxima a vivir uno de los momentos más importantes de su vida.

¿Cuál fue la fotografía con la que reapareció Lina Tejeiro en sus redes sociales tras confirmar su embarazo?

Cabe destacar que Lina Tejeiro se ha destacado no solo por ser una reconocida actriz colombiana, sino que también, por mantener informados a sus seguidores frente a lo que hace en su vida cotidiana.

Así reapareció Lina Tejeiro mediante sus redes. | Foto: Canal RCN

Con base en esto, Lina reapareció recientemente en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de diez millones de seguidores, recordando a su mascota fallecida Romeo, quien se convirtió en un pilar fundamental en su vida:

“Cada día lo extraño más”, agregó Lina Tejeiro al compartir una fotografía se su mascota, Romeo.

Con base en esto, varios internautas se conmovieron al ver que aunque Lina está atravesando por un importante momento al estar embarazada, sigue recordando con sentidas palabras a su mascota, con quien vivió importantes momentos.