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Exparticipante de La casa de los famosos Colombia confesó que enfrentó excesos en el pasado: ¿quién?

Se hizo viral un video en el que una exparticipante de La casa de los famosos Col confesó que enfrentó graves excesos en el pasado.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Exparticipante de La casa de los famosos Colombia confesó que enfrentó excesos en el pasado: ¿quién?
¿Quién es la exparticipante de La casa de los famosos Col que etuvo excesos en su pasado? | Foto: Canal RCN

Desde hace varios meses, el nombre de La Toxi Costeña se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales al ser una reconocida creadora de contenido digital, quien ha tenido un gran reconocimiento.

Además, La Toxi acaparó la atención mediática en el 2025 cuando hizo parte de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN, en la que tuvo gran acogida.

Por su parte, la creadora de contenido ha generado una ola de comentarios por parte de los internautas tras confesar algunos excesos que enfrentó en su pasado, dejando claro, que no quiere que sus hijos atraviesen por esa situación.

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¿Cuál fue la confesión que hizo La Toxi Costeña frente a algunos excesos que enfrentó en su pasado?

Es clave mencionar que La Toxi Costeña ha generado una gran variedad de opiniones a través de las diferentes plataformas digitales tras los diferentes acontecimientos que ha demostrado mediante su programa digital llamado: ‘Qué Tóxico Show’.

Exparticipante de La casa de los famosos Colombia confesó que enfrentó excesos en el pasado: ¿quién?
Esta fue la confesión que hizo La Toxi Costeña de su pasado. | Foto: Canal RCN

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Con base en esto, La Toxi Costeña hizo una sorprendente confesión mediante su programa ‘Qué Tóxico Show’ acerca de algunos excesos que enfrentó en su pasado y no quiere que sus hijos atraviesen por esa situación, pues, expresó las siguientes palabras:

“Nunca caiga en ningún vici* y de eso hablo hasta del trag* porque en mi caso, toda la vida, desde muy pequeña, ese siempre fue mi problema porque fue como el escape que yo encontré. Era lo que a mí me hacía feliz”, agregó La Toxi Costeña

Posteriormente, La Toxi Costeña se sinceró frente a los motivos por los cuales tomó la decisión de tener algunos excesos, los cuales, generaron una gran repercusión en su vida por los difíciles momentos que enfrentó en su pasado:

“Entonces, cuando yo tomaba, yo decía: soy feliz, todo era chévere. Pero, no, nada de eso trae cosas buenas. Entonces, espero que mis hijos no caigan en nada de esto”, expresó la creadora de contenido.

¿Cómo fue el paso de La Toxi Costeña en La casa de los famosos Colombia?

Exparticipante de La casa de los famosos Colombia confesó que enfrentó excesos en el pasado: ¿quién?
Esta fue la confesión que hizo La Toxi Costeña de su pasado. | Foto: Canal RCN

Cabe destacar que La Toxi Costeña adquirió gran visibilidad el año pasado al ser una de las exparticipantes de la segunda temporada de La casa de lo famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

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