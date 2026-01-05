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Emiro Navarro volvió a La casa de los famosos: así fue la reacción de Juanda Caribe y Valentino Lázaro

Emiro Navarro volvió a La casa de los famosos Colombia, sin embargo, no pasó desapercibida la reacción de Juanda Caribe y Valentino Lázaro.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Juanda Caribe, Valentino Lázaro y Emiro Navarro en La casa de los famosos Colombia.
Emiro Navarro llegó a la casa: así reaccionaron los participantes. Foto | Canal RCN.

Emiro Navarro, recordado por su exitosa participación en La casa de los famosos Colombia 2025, recientemente ingresó a la que fue su casa para contagiar a todos los participantes de esta tercera temporada con su buena energía y particular humor.

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¿Cómo fue recibido Emiro Navarro en La casa de los famosos Colombia?

Sin embargo, hubo un detalle que no pasó desapercibido para muchos de los seguidores del programa, y es que justo cuando el Jefe anunció la llegada del exparticipante a su casa, al parecer para muchos no fue de su completo agrado, o eso fue lo que expresaron los internautas en el reciente post de la cuenta oficial de Instagram del Canal RCN.

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"Buenas buenas Colombia, lo que le faltaba a esta casa mi amor", fueron las palabras del finalista de la segunda temporada, dejando ver su emoción por regresar a este espacio en el que vivió momentos inolvidables.

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¿Cómo reaccionó Valentino Lázaro y Juanda Caribe tras la llegada de Emiro Navarro a La casa de los famosos Colombia?

Dicho esto, el creador de contenido procedió a saludar a cada uno de los participantes, demostrando que, pese a las diferencias que hayan existido en el pasado, él prefiere manejar este tipo de situaciones con altura y cordialidad.

De hecho, justo cuando fue el momento de saludar a Valentino Lázaro, lo hizo con cierta distancia y dijo las siguientes palabras: "La educación no pelea con nadie mi amor, yo sí los voy a saludar a todos, ¿cómo están?".

Minutos después, decidió dar un paseo por la casa y recorrer algunos de los espacios más importantes, uno de ellos fue la sala, en donde recordó con nostalgia y alegría su paso por el reality y detalló los cambios que tuvo la decoración del espacio, "Nena estoy acá y soporten, mi casa amiga", mencionó el influenciador.

Emiro Navarro en La casa de los famosos Colombia.
Emiro Navarro llegó a La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

¿Qué reacciones desató el ingreso de Emiro Navarro a La casa de los famosos Colombia?

Por su parte, fanáticos del formato, inundaron la publicación con comentarios en los que se refirieron a la reacción de algunos participantes cuando vieron llegar a Emiro a la casa.

"La cara de Juanda es todo un poema", "Y Juanda se ve más incómodo", "Me encanta y a Valentino que soporte", "El mejor y muchos no estaban soportando", "La educación no pelea con nadie mi amor", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Por ahora, seguidores de Emiro, continúan expectantes por conocer más detalles de lo que será su visita a la casa y atentos a cada una de las actividades.

Juanda Caribe y Valentino Lázaro en La casa de los famosos Colombia.
La reacción de Juanda Caribe y Valentino Lázaro tras la llegada de Emiro Navarro. Foto | Canal RCN.
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