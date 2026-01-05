Yina Calderón reveló la verdadera razón por la que expuso el embarazo de Lina Tejeiro

Yina Calderón, una de las creadoras de contenido más polémicas del país, recientemente se pronunció en redes sociales para dar a conocer su opinión sobre la noticia del embarazo de Lina Tejeiro, revelación que ella filtró semanas atrás pero que se convirtió en un simple rumor.

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¿Qué dijo Yina Calderón sobre el embarazo de Lina Tejeiro?

En medio de las reacciones que desató el anunció oficial del embarazo de la actriz, Yina, fiel a su estilo, decidió pronunciarse al respecto para dar su opinión sin filtro frente al tema y contar la razón por la que días atrás decidió contarle a su comunidad que Lina estaría esperando su primer hijo.

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"¿Por qué contaste lo de Lina Tejeiro?, porque yo soy chismosa, por qué más, por chismosa, s4pa, metida, lamb0na, soy experta en enterarme primero que todos ustedes, de todo, entonces pues yo como soy sapa metida chismosa...", señaló la mujer.

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De acuerdo con Calderón, todo se dio porque le preguntó a sus seguidores que si querían saber un "chisme", por lo que al obtener una respuesta afirmativa de parte de ellos, no dudó en contarlo.

La razón por la que Yina Calderón reveló el embarazo de Lina Tejeiro. Foto | Canal RCN.

¿Quién es el padre del hijo que espera Lina Tejeiro?

Incluso, durante su aparición, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia aseguró tener conocimiento de quién es el progenitor del bebé que espera Lina, sin embargo, fue clara al mencionar que no lo dirá porque está decida a cambiar, argumentado que no quiere dañar ninguna sorpresa.

De hecho, confesó en medio de la trasmisión, que está decida a cambiar y dejar a un lado "el chisme" insistiendo en que no quiere arruinar más sorpresas.

"Y como he decidido cambiar, no voy a volver a contar chismes, ni dañar embarazos, ni sorpresas porque siento que debo cambiar amigas, no me vuelvo a tirar la sorpresa de nadie", agregó.

Entre tanto, la noticia del embarazo de Tejeiro, continúa apoderándose de la conversación en redes, pues varias personalidades del mundo del entretenimiento, se han unido para enviar amorosas palabras y felicitarla por esta nueva etapa en su vida.