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Cayetano, el perro de Valentino mordió a Juanda Caribe: ¿es Team Tormenta?

Cayetano, el perro de Valentino, generó reacciones luego de mostrarse esquivo con Juanda Caribe, pero cariñoso con Estrada.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
El perro de Valentino se fue contra Juanda Caribe
Cayetano, el perro de Valentino, protagoniza momento con Juanda Caribe. (Foto/ Canal RCN)

El pasado jueves 30 de abril, Valentino Lázaro tuvo una gran recarga de energía en La casa de los famosos Colombia 2026, pues llegó un ser muy especial para pasar unas horas con él dentro de la competencia.

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Precisamente, el jefe de la casa les ha permitido a los participantes que tengan la compañía de sus mascotas por unas horas, pues ingresan durante la tarde y salen en medio de la gala, generando reacciones no solo de los famosos, sino de los televidentes.

En este caso, ingresó Cayetano, el perrito de Valentino, quien, con su comportamiento, causó furor en redes sociales, despertando las opiniones sobre las supuestas energías que percibió de algunos famosos.

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¿Qué hizo Cayetano que lo incluyeron en el team Tormenta en La casa de los famosos?

Cayetano, la mascota de Valentino Lázaro no demoró en ingresar a La casa de los famosos Colombia 2026 que, ya estaba siendo la sensación en las redes sociales, pues llegó con toda la actitud marcando territorio.

Cayetano, el perro de Valentino, mordió a Juanda Caribe
El perro de Valentino se fue contra Juanda Caribe. (Foto/ Canal RCN)

Justamente, el animalito dejó saber desde un inicio quién sí y quién no, por eso fue tendencia, porque no permitió que Juanda Caribe se le acerca y, de hecho, lo mordió cuando él quiso tocarlo.

Sin duda, esto causó risas en redes, porque dijeron que Cayetano “sabe”, por lo que, además, después se dejó ver muy contento al lado de Alejandro Estrada y hasta se dejó consentir por él, pues se creyó que era esquivo, pero resultó que no.

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Por esto es que dijeron que el perrito resultó siendo Team Tormenta, porque solo se vio muy contento con ellos, que con los demás compañeros de Valentino.

¿Cómo está la relación de Valentino con sus compañeros en La casa de los famosos?

La visita de Cayetano en La casa de los famosos Colombia generó reacciones, porque justo se llevó mejor con quienes Valentino está compartiendo más en la competencia, luego de alejarse de Juanda Caribe y Mariana Zapata.

Cayetano, el perro de Valentino, protagoniza momento con Juanda Caribe
Cayetano, el perro de Valentino, mordió a Juanda Caribe. (Foto/ Canal RCN)

Tras el fin de Trinidad, Lázaro y Beba han compartido más con Alejandro Estrada y Alexa Torrex, lo que ha sorprendido dentro del juego por ese giro tan inesperado que dio.

Por ahora, solo quedan cuatro participantes para ese anhelado top 4 y la convivencia puede seguir dando muchas sorpresas.

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