Sonia Restrepo reapareció en redes y generó conmoción con su actitud

Tras la muerte de Yeison Jiménez, los seguidores del artista han estado muy pendientes de Sonia Restrepo, su viuda, quien se ganó el cariño de una gran comunidad y por eso, hoy siguen pendientes de ella.

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Precisamente, la esposa el artista reapareció en redes sociales y ha causado gran conmoción con su actitud en un video que fue publicado en horas de la noche del jueves 30 de abril.

De hecho, Sonia ya había aparecido en una historia de su cuñada durante la celebración del cumpleaños de la mamá de Yeison y se volvió a dejar ver cuando recibió un homenaje de su esposo.

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¿Cómo reapareció Sonia Restrepo en redes sociales?

Hay gran conmoción en redes sociales tras ver la reaparición de Sonia Restrepo quien, de hecho, está lejos del foco público, por eso, sorprende tanto verla de nuevo.

Sonia Restrepo sorprende con actitud en redes. (Foto/ Canal RCN)

En esta ocasión, la viuda de Yeison Jiménez aparece en un video mientras recibe una escultura del rostro de su esposo, pues quien realizó esta obra fue quien publicó la reacción de Sonia al ver el homenaje al artista.

En el clip, se ve que ella está sonriendo, pues siempre se le había visto triste y esto, generó demasiada nostalgia entre los internautas quienes reaccionaron precisamente a su actitud frente a la estatua.

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Además de sonreír, se vio a Sonia un poco más tranquila, pero obvio, con el peso de ya no tener a su amor en vida y así mismo, los usuarios en redes notaron y resaltaron cómo acariciaba la estatua.

¿Cuáles fueron las reacciones de los internautas al ver la reaparición de Sonia Restrepo?

Como era de esperarse, ver a Sonia Restrepo causó mucha interacción, pero obvio, todo desde el respeto y la empatía, ya que los internautas destacaron la actitud de la viuda de Yeison Jiménez.

Sonia Restrepo reaparece y su actitud no pasa desapercibida. (Foto/ Canal RCN)

Por un lado, manifestaron su fortaleza al seguir adelante tras la lamentable pérdida, pero también, provocó nostalgia al verla sonreír, pues se sabe que estos meses no han sido fáciles para ella.

Por eso que verla sonreír generó conmoción, porque hace unas semanas su rostro se veía triste y apagado, ahora ya se ve con más luz y tranquilidad.