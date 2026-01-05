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Lina Tejeiro reaparece en redes tras confirmar su embarazo: esto compartió

Lina Tejeiro rompe el silencio en redes sociales y reaparece tras confirmar que está esperando a su primer hijo.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Lina Tejeiro comparte especial momento tras confirmar su embarazo
Lina Tejeiro sorprende al reaparecer tras confirmar su embarazo. (Foto/ Canal RCN - freepik)

En la noche del pasado jueves 30 de abril, Lina Tejeiro fu tendencia en redes sociales tras confirmar su embrazo.

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Durante la última semana, la actriz y empresaria estaba dando señales de que estaría esperando un bebé, pero para muchos, sus señales eran confusas ya que estaba publicando videos en a cuenta de su empresa.

Por eso, pensaron que era una estrategia de marketing para lanzar un nuevo producto, pero resultó que no era un tema laboral, es que así quiso dar la gran noticia de que se convertirá en madre.

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Tras su publicación con el anuncio, Lina reaparece en redes con una nueva publicación, presumiendo su maternidad.

¿Cómo reapareció Lina Tejeiro en sus redes tras confirmar que será mamá?

En horas de la mañana de este viernes 1 de mayo Lina Tejeiro apareció en su cuenta de Instagram al publicar una tierna doto con unas rosas rosadas, en donde, pese a que no se le ve su pancita de embarazo, su carita lo revela por completo.

Lina Tejeiro sorprende al reaparecer tras confirmar su embarazo
Así reapareció Lina Tejeiro en redes tras confirmar su embarazo. (Foto/ Canal RCN)

Aunque el post se hizo desde la cuenta de su marca ‘Coraje’ en colaboración con su perfil personal, la actriz generó miles de reacciones, pues la publicación ha generado bastante conversación e interacción.

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Así mismo, en sus historias de esa red social, Lina ya dejó ver cómo luce su pancita y aunque todavía se ve pequeñita, la presume con mucho amor y, además, compartió quién sería el guardián en ese embarazo.

¿Qué ha dicho Lina Tejeiro tras la revelación de su embarazo?

Además de video en el que compartió en donde reveló la noticia de que está esperando a su primer hijo, Lia Tejeiro no ha dicho nada más, pues lo comentó todo en el clip en donde expresó que no podía irse de este mundo sin dar vida.

Así reapareció Lina Tejeiro en redes tras confirmar su embarazo
Lina Tejeiro comparte especial momento tras confirmar su embarazo. (Foto/ Canal RCN)

De hecho, ella ya había dicho hace algunos meses que quería ser madre, pese a que ene años pasados se negaba a esta posibilidad.

Sin embargo, su maternidad es deseada uy por eso ha compartido este momento con mucho orgullo y felicidad.

Por ahora, se espera cómo avanza su embarazo y por supuesto, que empiece a contar los detalles de cómo ha vivido esta nueva etapa de la vida.

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