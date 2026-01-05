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¿Andrea Valdiri se vuelve a casar? Petición de internautas causa revuelo en redes

Andrea Valdiri generó revuelo en redes sociales luego de que internautas le pidieran volver a casarse.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Petición a Andrea Valdiri sobre casarse otra vez causa furor en redes
Petición a Andrea Valdiri sobre casarse otra vez causa furor en redes. (Foto Canal RCN | Freepik).

La creadora de contenido barranquillera Andrea Valdiri volvió a ser tema de conversación en redes sociales luego de que varios internautas le pidieran dar una nueva oportunidad al amor y regresar al altar. La solicitud generó cientos de reacciones y abrió debate entre sus seguidores sobre un posible nuevo matrimonio en la vida de la influenciadora.

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¿Andrea Valdiri se casará nuevamente?

La relación entre Andrea Valdiri y Juan David Sepúlveda se ha convertido en una de las favoritas de los internautas debido a la cercanía que la pareja ha mostrado por medio de sus redes sociales a lo largo de su relación sentimental.

¿Nueva boda para Andrea Valdiri? Comentarios de fans generan revuelo
¿Nueva boda para Andrea Valdiri? Comentarios de fans generan revuelo. (Foto Canal RCN).

Las recientes publicaciones que la reconocida pareja ha realizado en sus respectivas plataformas digitales han hecho que muchos de sus seguidores comiencen a presionarlos con llegar al altar. Sin embargo, ninguno de los dos ha hecho mención ha este importante paso en sus vidas.

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Vale la pena destacar que el hombre, según se ha expuesto en redes sociales, sería una de las parejas soñadas para los internautas, ya que Andrea Valdiri no para de presumir los comportamientos y complicidades del joven en diversas decisiones de su vida, siendo la más relevante los quince años de su hija Isabella, pues fue para este emotivo evento que él ayudó a conseguir el carro que la influenciadora le regaló a la menor.

Así mismo, la influenciadora se dejó ver lo suficientemente enamorada como para que sus fanáticos pidan a gritos que este amor de un paso más y se formalice de manera oficial en el altar.

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“Pap*sito mío, en la lista tenemos muchas aventuras”, mencionó recientemente Andrea Valdiri, desatando aún más la emoción de los internautas, quienes están seguros de que esta relación estaría pronta a dar el siguiente paso.

¿Cuántas veces se ha casado Andrea Valdiri?

Vale la pena recordar que Andrea Valdiri solo ha llegado una vez al altar, en abril de 2022, junto al creador de contenido Felipe Saruma. La pareja decidió dar un paso más en su relación y casarse luego de varios años juntos.

Sin embargo, el matrimonio no prosperó y, casi dos años después, ambos anunciaron su divorcio.

Andrea Valdiri sorprendió por petición sobre matrimonio
Andrea Valdiri sorprendió por petición sobre matrimonio. (Foto Canal RCN).
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