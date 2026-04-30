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Laura De León sorprendió al presumir enorme pancita de embarazada | VIDEO

Conoce todos los detalles sobre la inesperada pancita de embarazo que Laura De León presumió sus redes sociales.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Laura De León presume pancita de embarazo y causa revuelo
Laura De León presume pancita de embarazo y causa revuelo. (Foto Canal RCN | Freepik).

Laura De León llamó la atención en redes sociales al presumir una evidente pancita de embarazo, lo que generó sorpresa y múltiples reacciones entre sus seguidores. La actriz colombiana compartió el momento de forma espontánea, luego de recibir preguntas sobre los rumores que surgieron a partir de una publicación anterior de su compañera de set, Juliette Pardau.

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¿Laura De León está embarazada? La imagen de su enorme pancita causó revuelo

La actriz colombiana Laura De León sorprendió a sus cientos de seguidores al referirse a los rumores que desató una fotografía compartida por su compañera de set Juliette Pardau, en la que ambas posan frente a una decoración de baby shower, mientras esta última pone sus manos sobre el abdomen de Laura, una pose característica de las mujeres embarazadas.

Juliette Pardau mostró a Laura de León embarazada
Juliette Pardau compartió inesperada foto de Laura de León en baby shower. (Fotos Canal RCN)

Durante una reciente dinámica de preguntas y respuestas en la red social Instagram, Laura recibió diversas interrogantes relacionadas con esta fotografía, en la que le consultaron en repetidas ocasiones si era verdad que estaba embarazada.

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Ante esto, la actriz no solo volvió a compartir dicha fotografía causante de los rumores a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, sino que además publicó un video en el que mostró una evidente pancita de embarazo.

Incluso, habría señalado a Juliette Pardau como la responsable de que ahora sus seguidores creyeran que estaba embarazada, cuando al parecer no es así, pues la pancita correspondería a una amiga que tienen en común y la instantánea juntas, en la que aparece posando como una embarazada, solo habría sido parte de una broma.

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¿Cómo reaccionaron los fans de Laura De León ante los rumores de embarazo?

Los rumores sobre un posible embarazo de Laura De León generaron una fuerte reacción entre sus seguidores en redes sociales, quienes comentaron masivamente la fotografía que desató la especulación.

Sin embargo, tras confirmarse que todo se trataba de una broma, los fans cambiaron el tono de sus reacciones, pasando de la ilusión inicial a la decepción, al darse cuenta de que el supuesto embarazo no era real.

Laura de León sorprende con foto embarazada
Foto de Laura de León embarazada genera revuelo en redes. (Fotos Canal RCN y Freepik)
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