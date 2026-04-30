La hermana de Karol G volvió a generar conversación en redes sociales tras compartir un mensaje que muchos interpretaron como una nueva indirecta hacia su padre.

Se trata de Katherin Giraldo, quien en varias ocasiones ha dejado ver que su relación familiar no atraviesa su mejor momento.

Hermana de Karol G lanza fuerte mensaje sobre su padre y desata preocupación (Foto Michael Tran / AFP)

¿Qué compartió la hermana de Karol G en sus redes sociales?

Katherin Giraldo publicó en sus historias de Instagram un versículo bíblico que no pasó desapercibido entre sus seguidores.

El mensaje decía: “Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá”.

La frase, que hace referencia a encontrar refugio y apoyo en Dios incluso en medio del abandono, encendió las alarmas entre quienes siguen de cerca su vida personal.

Muchos usuarios no tardaron en relacionar el contenido con su situación familiar, especialmente por los antecedentes de distanciamiento que ha tenido con su padre.

Este tipo de publicaciones no son nuevas en su perfil. En otras ocasiones, Katherin ha compartido mensajes similares que dejan entrever sentimientos frente a su historia personal.

El mensaje generó múltiples reacciones, desde apoyo hasta cuestionamientos, pues varios consideran que la influencer está abriendo nuevamente un tema delicado en su entorno familiar.

¿Por qué se lleva mal Katherin Giraldo con su padre?

La relación entre Katherin Giraldo y su padre ha sido tema de conversación desde hace varios años. Cabe recordar que ella es media hermana de Karol G, ya que nació de una relación fuera del matrimonio.

Aunque nunca se ha dado una explicación detallada y oficial sobre el origen del distanciamiento, la misma Katherin ha dejado claro en distintas oportunidades que no mantiene una relación cercana con su padre.

Uno de los hechos que más llamó la atención fue su matrimonio, donde él no estuvo presente ni cumplió el tradicional rol de acompañarla al altar, lo que reforzó la percepción de una relación fracturada.

Además, tras el reciente fallecimiento de una tía cercana, una figura importante dentro de la familia, Katherin compartió reflexiones aún más fuertes.

En ese momento, habló sobre cómo Dios condena a los padres que no corrigen con amor y dejó una frase que impactó a muchos: aseguró que perder a una madre duele, pero que no tener el amor de un padre que está vivo “mata”.

Estas publicaciones, sumadas a la más reciente, vuelven a poner sobre la mesa su historia personal y dejan ver que, aunque no da detalles concretos, existe un distanciamiento entre padre e hija.

Mientras tanto, las redes continúan reaccionando a cada uno de sus mensajes, intentando entender el trasfondo de sus palabras.