Eidevin López lanzó canción dedicada a su relación amorosa con Karola; así suena

Eidevin López demostró su amor por Karola con una romántica canción que lanzó en las plataformas digitales.

Eidevin López sacó "Día 29 (KAEN)", canción dedicada a Karola. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados Juanda Caribe Sheila Gándara reaccionó con contundente mensaje tras cena de Juanda Caribe y Mariana: “Como trates…”

¿Cómo anunció Eidevin López su canción dedicada a Karola?

El costeño anunció en su Instagram el lanzamiento del tema que compuso en homenaje a su relación con Karola.

Con esta producción musical, el actor mostró su talento para el canto y expresó todo lo que siente por su excompañera de La casa de los famosos Colombia.

La canción fue muy bien recibida por su comunidad digital, que no ha parado de compartirla en redes sociales, mientras él se ha encargado de repostear cada publicación, evidenciando el gran respaldo que mantiene tras su salida del programa.

Luego de su encuentro fuera del reality, Karola y Eidevin no se han mostrado juntos públicamente.

Ella se encuentra en República Dominicana, tras haber estado de gira en Estados Unidos junto a Jay Torres, con quien surgieron rumores por la cercanía que mostraron en el escenario.

Sin embargo, la dedicatoria musical de López deja claro que la relación sigue vigente, aunque marcada por la distancia que generan los compromisos laborales de ambos.

Para Eidevin, es una manera de reafirmar que su vínculo con Karola continúa, pese a las especulaciones.

La letra refleja un nivel de enamoramiento que sorprendió a los seguidores del programa, quienes no esperaban que el actor se expusiera de manera tan abierta en un proyecto artístico.

Artículos relacionados La casa de los famosos Maiye, hermana de Alexa Torrex, aclaró si la cucuteña ha perdido fandom o no en La casa de los famosos

La canción, llamada “Día 29 (KAEN)", se convirtió en un símbolo de la relación y en un recordatorio de que, aunque no estén juntos físicamente, el sentimiento permanece.

Eidevin también reveló que se encuentra en Bogotá, lo que ha generado expectativa sobre sus próximos proyectos profesionales. Tras su participación en el reality, los seguidores esperan verlo en nuevas producciones.

¿Cómo reaccionó Karola a la dedicatoria de Eidevin López?

Karola, por su parte, no ha dado muchos detalles de su estadía en República Dominicana ni se ha pronunciado sobre la canción.

La creadora de contenido ha compartido algunas publicaciones en redes sociales, pero sin profundizar en su día a día ni en los compromisos que la mantienen ocupada en el país caribeño.